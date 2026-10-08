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南海論壇台灣學者分享水下技術 中方台海論述遭駁斥

中央社／ 河內8日專電
海底電纜不僅是各國資訊傳輸的命脈，也是能源重要紐帶。國立成功大學教授林宇銜（左2）受第18屆南海國際論壇之邀，在「爭議的海域，互聯的系統」講座中分享台灣的水下自主海洋系統。中央社
海底電纜不僅是各國資訊傳輸的命脈，也是能源重要紐帶。國立成功大學教授林宇銜（左2）受第18屆南海國際論壇之邀，在「爭議的海域，互聯的系統」講座中分享台灣的水下自主海洋系統。中央社

第18屆南海國際論壇於河內登場，台灣學者林宇銜發表自主水下監測系統，展現科研韌性與合作價值。會上中國學者左攻菲律賓、右打台海，拋出「仁慈強權」、將台海內海化等攻擊性言論，遭多位與會者嚴正反駁。

河內7日至8日舉行為期2天的第18屆南海國際論壇，探討南海與區域海洋秩序的「爭端、連結與合作」。

南海國際論壇為南海議題盛事，主要聚焦外交與海上秩序，擴及科技與環境合作。現場數百位全球相關專家、學者與外交代表參與。

海底電纜不僅是各國資訊傳輸的命脈，也是能源重要紐帶。但海底電纜常受到海洋環境因素影響，或面臨漁船錨泊、錨拖，乃至衝突等人為破壞，全球對此越發重視，開始研擬對策。

國立成功大學教授林宇銜7日受論壇之邀，分享台灣開發的水下自主海洋系統，與海域安全與水下結構物韌性息息相關。

林宇銜在會後接受中央社訪問時指出，目前傳統海底監測都還是靠人工操作，在惡劣海況或複雜水域中難以執行；無載具系統的自主海洋系統不受天候影響，能扮演關鍵角色。

這一套協同整合系統包含水面無人載具作為中繼平台，搭配自主式水下載具（AUV）或遙控水下載具（ROV）。

林宇銜解釋，在未知海域，先由AUV進行廣域偵搜；鎖定疑慮位置後，再派出ROV進行近距離觀測與受損確認。它能整合光學影像與聲學資訊，呈現出海底環境與圖像資訊的變化，最後將資訊透過水面中繼站回傳至岸上主管機關。

「這套系統優勢在於能排除人為檢視上的耗時、耗力與不確定性，執行24小時全天候且不間斷的監測任務，提供主管機關即時監測資訊與可靠系統，協助後續政策與決策評估」。

而「自主」與「無人」必須分開看。「自主」更進一步，以AI影像辨識技術，協助判斷圖資是否有異常現象。「下一階段，台灣可發揮AI相關優勢，為這項監測技術做出重要貢獻，未來甚至能協助南海周邊國家」。

他指出，台灣擁有機械、電子、電機、海洋工程或AI等單一關鍵技術，甚至走在世界前端。目前最大挑戰在於「跨部會與產官學研的系統整合」；只要有明確的方向來落實整合，非常有機會達成目標。

越南等國學者對這套自主無人系統相當感興趣，表示希望在南海區域擁有更強的發言權與海洋實力，因此對水下技術與工程發展相當積極，期待未來與台灣合作以提升自身技術研發。

他告訴記者，「有台灣學者參與會議，可讓周遭國家知道台灣不只是一個參與者，更能扮演合作夥伴、技術分享與和平倡議者，未來能在技術科技領域扮演領頭羊的角色」。

論壇議題多元且開放，不同觀點與意見皆在會場內各抒己見，也有尖銳提問、反對或彼此交鋒的狀況。

根據中央社獲得的內部資訊，尤其中國參與者多次發言來勢洶洶；幾位來自不同國家參與者向記者推測，恐怕部分中國學者背負著政治宣傳的任務參加。

除了中國學者王翰靈向演講主賓菲律賓外交部次長李奧．林（Leo Herrera Lim）提問遭對方幽默駁斥引發全場笑聲外，中國學者胡波更在後續座談中表示，是菲律賓企圖改變南海現狀，強調中國雖有先進武器，卻僅以水砲對付菲國艦艇，可謂「仁慈強權」（benign power），甚至警告外界勿對中國步步進逼，否則對區域各國不利。

該場次與談學者菲律賓軍事分析師、海軍前副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）不以為然，反擊稱菲國應對中國打壓力道同樣手下留情，菲國艦艇也具備水砲反擊能力。

中方也藉機散播台灣相關論述。中國學者劉曉博在會中稱台灣海峽為中國內部議題，其法律地位與東海及南海不同。

一位與談者並不認同，強調台灣海峽就如荷莫茲海峽、馬六甲海峽、南海，皆為全球航運及貿易咽喉點（choke point），彼此相連，需維護各海域航行自由，間接反駁中國聲稱台海非國際水域的謬論。

王翰靈在另一場發言更說，「各國船舶在台海航行，是在中國專屬經濟海域航行，須尊重沿岸國中國的法律」。

現場也有與會者發聲反駁，認為北京企圖將台灣海峽變成「中國台灣海峽」，彷彿各國船舶都是在「中國政府恩准」下穿越台海，倘若該論述成立，將造成全球嚴重問題。

南海

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