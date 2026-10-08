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因北韓戰俘鬧翻 南韓召回駐烏克蘭大使

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基9月23日於聯大演說提及北韓戰俘遣送至南韓，引發首爾不滿。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基9月23日於聯大演說提及北韓戰俘遣送至南韓，引發首爾不滿。法新社

南韓烏克蘭外交衝突持續上升，南韓外交部8日表示決定召回駐烏克蘭大使朴基彰，以表達不滿烏克蘭公開北韓戰俘移交消息。

這場風波始於烏克蘭總統澤倫斯基23日在聯合國大會演說時，公開透露2名派往烏克蘭參戰被俘的北韓軍人已遣送至南韓，引發南韓不滿。

南韓總統李在明24日在社群媒體X上發文，稱烏克蘭違反保密協議，片面將北韓軍人遣送南韓一事公開，對此表示遺憾；但烏克蘭總統辦公室負責人隨後反駁，稱雙方並未約定保密。

南韓總統府青瓦台隨後再度反駁，南韓外交部9月28日召見烏克蘭駐南韓大使館臨時代辦維甚金（Andrii Vieshkin），表達嚴重關切。

李在明10月2日再度在X發文表示，如果烏方持續否認事實並拒絕正式道歉，南韓將採取進一步措施。

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