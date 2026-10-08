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菲稱中國船隻現蹤南海爭議海域 9月數量近倍增

中央社／ 馬尼拉8日綜合外電報導

馬尼拉當局今天表示，中國軍方與海警上月在菲律賓聲索主權的南海海域出現的船隻數量幾乎倍增。

法新社報導，9月間，馬尼拉當局在菲律賓駐軍的中業島和仁愛暗沙，以及仙賓暗沙（中國稱仙賓礁）與民主礁（中國稱黃岩島）附近，監測到101艘中國海軍與海警船隻。

根據軍方統計，這幾乎是前一個月56艘總數的兩倍。

菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）告訴法新社，中國兵力集結旨在「摧毀我們國人堅守固有領土的決心」。

上週末，馬尼拉當局指控中國軍方和海警在菲律賓專屬經濟區內的兩處南海海域，騷擾菲律賓政府的飛機與船隻。

其中一起事件據稱發生於3日，一架中國戰鬥機干擾正在民主礁附近執行海上巡邏任務的菲律賓C-208型巡邏機。

同時，菲律賓海岸防衛隊表示，一艘中國海警船「跟監並阻擋」菲律賓船隻靠近一艘涉嫌使用炸藥捕魚的外國漁船。

北京當局本週警告菲律賓勿在爭議海域採取「挑釁行為」，並聲稱菲律賓C-208型巡邏機在民主礁附近侵犯其領空。

菲律賓 南海

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