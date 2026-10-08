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中國證實提名宋莉角逐WHO秘書長

中央社／ 上海8日電

中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上證實，提名中華全國婦女聯合會（全國婦聯）書記處書記宋莉角逐世界衛生組織（WHO秘書長

現任世衛組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）的任期到2027年。路透社6日報導，中國計劃提名候選人角逐WHO秘書長，讓北京有機會在美國退出世衛組織後擴大影響力。

根據中新網報導，毛寧今天在回答提問時證實提名宋莉參選，並表示，當前多邊主義受到衝擊，全球衛生健康事業發展任重道遠，世衛組織如何在新變局和新形勢下行穩致遠，秘書長的作用尤為重要。

根據公開資料，宋莉1974年生，擁有博士學位，是資深公共衛生官員，歷任中國國家衛生和計劃生育委員會（國家衛生健康委員會的前身機構）婦幼健康服務司婦女處處長、婦幼健康服務司副司長以及中國國家衛健委婦幼健康司司長等職務。2023年10月任全國婦聯書記處書記。

秘書長 WHO

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