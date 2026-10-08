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公民團體抗議敏昂萊訪馬來西亞 籲大馬停止遣返緬甸難民

中央社／ 吉隆坡8日專電
緬甸總統敏昂萊。歐新社
緬甸總統敏昂萊。歐新社

緬甸總統敏昂萊昨天抵達馬來西亞訪問，當地緬甸社群與公民團體今天在隆雪華堂舉行抗議活動，除譴責這位軍政府領袖「不具正當性」，也呼籲大馬政府停止遣返緬甸公民，避免他們返國後面臨迫害、暴力及強迫徵召入伍等風險。

約150名來自緬甸離散社群、馬來西亞公民社會組織代表，今天出席在吉隆坡隆雪華堂舉辦的抗議集會，表達對敏昂萊（Min Aung Hlaing）訪問大馬及緬甸公民遭遣返的關切。

34個來自緬甸離散社群、難民權益組織，以及馬來西亞與東協區域公民社會組織聯合發表聲明，不僅譴責敏昂萊訪問大馬，認為他透過軍事政變奪權，不具民主正當性，也無權代表緬甸人民，使緬甸陷入前所未有、涵蓋政治、經濟與人道層面的多重危機。

聲明並指控敏昂萊與軍政府持續犯下戰爭罪及危害人類罪，包括對平民、學校、醫療設施與宗教場所發動無差別空襲，以及任意拘押、施以酷刑與法外處決。

連署團體要求大馬拒絕給予敏昂萊官方承認、國家接待、高層接見或外交平台，並堅定支持緬甸人民追求民主、正義及基本人權。

聲明認為，接待敏昂萊不會帶來政治或經濟利益，反而損害馬來西亞作為人權、民主與法治倡議者的地位；與未遵守東協「五點共識」的軍政府領袖接觸，將破壞區域安全，加劇人道災難。

連署團體也呼籲緬甸軍政府立即、無條件釋放翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、溫敏（Win Myint）及所有遭任意拘押的政治犯，停止軍事行動、無差別空襲與針對平民的暴力，籲請國際社會支持緬甸人民建立和平的聯邦民主國家。

馬來西亞9月29日遣返1476名緬甸籍人士，並宣布將持續分階段遣返。首相安華（Anwar Ibrahim）否認遭遣返者是洛興雅人，但遣返行動仍引發緬甸社群對返國安全的憂慮。

安華今天與敏昂萊舉行聯合記者會時表示，大馬同意與緬甸加強雙邊關係，推動貿易、投資、教育、農業與食品、能源及醫療保健等領域合作。敏昂萊也同意立即啟動遣返程序，讓目前被拘留在大馬拘留中心的約3000至4000名緬甸公民返回緬甸。

緬甸自2021年政變引發全國內戰以來，局勢持續動盪，迫使數十萬人越境進入鄰近國家。根據聯合國（UN）資料，馬來西亞已接收約19萬3000名來自緬甸的難民。馬來西亞並非聯合國難民公約的締約國，將尋求庇護者視為非法移民。

馬來西亞 緬甸 敏昂萊

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