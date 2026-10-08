日農相失言風波遭爆不只一次 高市：已嚴厲告誡、不撤換

日本農林水產大臣簗和生曾表示已大幅刪減未支持自己的首長所轄自治體的道路預算，引發爭議，又遭爆料前一天也說過類似的話。日相高市今天表示已嚴厲告誡，但不會撤換他。

日本時事通信社報導，針對高市首相施政方針演說的各黨代表質詢，今天上午在參議院全院大會也已展開。

立憲民主黨幹事長田名部匡代質詢高市的「任命責任」時，高市表明不會撤換簗和生，但強調「我認為這是不適當的，因此已嚴厲告誡他」，並期許簗和生「端正態度，善盡職責」。簗和生也在答詢時表示：「將全力履行職務。」

據報導，簗和生5月24日在自民黨栃木縣大田原支部的聚會上表示，已「大幅刪減」那須烏山市及那珂川町的道路預算，這兩地首長在今年2月眾議院選舉中未支持他。簗和生後來撤回發言並致歉，但否認向國土交通省施壓。

就在事態延燒之際，日本「週刊新潮」又報導，簗和生在上述發言前一天（5月23日）出席另一場聚會時，也說過類似的話。

報導引述一名出席自民黨那須町支部聚會的人士說：「聚會在町內一處宴會場舉行，參加者有數十人。簗和生說，那須烏山市和那珂川町的『河川工程關係到人命，因此預算完全沒有刪減』，但同時又說『道路預算被刪減了』。我記得他提到的刪減幅度好像也一樣。」

這名人士說，簗和生談的不只是道路預算，還提到「建設業界沒有支持我」、「明明是我爭取來的預算，為什麼（那些建設業者）還能承包工程？」

他坦言：「我當時就擔心，這種話公開說出來真的沒問題嗎？」他補充，每次選舉簗和生陣營都會請地方建設業協會協助張貼競選海報，但2月選舉時遭拒，「所以他可能有種『開什麼玩笑』的不滿吧」。