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傳美俄洽談引進美國投資人參與北溪天然氣管線

中央社／ 柏林/華盛頓8日綜合外電報導

知情人士透露，包括美國特使庫許納在內的俄羅斯與美國高層官員，已就引進美國投資人參與北溪天然氣管線一事舉行會談。北溪天然氣管線在俄羅斯入侵烏克蘭前，曾向德國輸送天然氣。

路透社報導，知情人士表示，參與討論人員包括俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的親信顧問德米崔耶夫（Kirill Dmitriev），以及美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。

庫許納試圖在俄羅斯與烏克蘭之間斡旋停火，將商業視為恢復和平的核心。一旦戰爭結束，這類交易將使美國投資人能從輸往歐洲的能源流動中獲利。

德米崔耶夫與庫許納近幾週曾在莫斯科與紐約會面。兩名知情人士告訴路透社，目前雖還不清楚他們在這些場合討論北溪（Nord Stream）天然氣管線的程度，但該議題仍在議程上。

媒體詢及相關討論時，白宮官員表示：「任何交易都必須由俄羅斯與美國國際開發金融公司（International Development Finance Corporation，DFC）及財政部進行談判，且必須有利於美國納稅人與企業。」

該官員告訴路透社，最近「沒有關於北溪的討論」。

一直倡導恢復向德國出售俄羅斯天然氣的德米崔耶夫，上月與美國能源部及財政部代表會面，討論潛在的美俄能源合作計畫。德米崔耶夫的代表婉拒發表評論。

美俄 天然氣

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