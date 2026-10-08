立陶宛雙十國慶酒會 議員籲選擇「自由」團結挺台

駐立陶宛代表處7日舉行國慶晚宴，約300位各界人士出席。立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯呼籲朝野團結支持台灣，勿為經濟利益向威權靠攏，並以「選擇自由，而不是麵包」勉勵各界堅守民主價值。

駐立陶宛代表王雪虹致詞表示，她在過去3年見證台立夥伴關係在廣泛領域持續成長並結出成果，包括2023年合作在台成立「超快雷射研發創新中心」、今年9月簽署半導體先進封裝雷射技術合作備忘錄，及台灣能源業者在立陶宛設立子公司，雙方也共同捐款協助烏克蘭重建及強化韌性。

她指出，台立貿易關係近年也加速發展，2025年雙邊貿易額較前一年成長逾41%，立陶宛對台出口也成長43.28%，顯示雙方在貿易、投資及強化全球供應鏈韌性方面具有合作潛力。

王雪虹並表示，立陶宛爭取獨立的歷程提醒世人，人民對自由的渴望不會因威脅或脅迫而被摧毀。今年也是台灣總統直選30週年，台灣人民面對每次挑戰，也更加堅定捍衛自由、人權及民主生活方式。

王雪虹指出，台灣與立陶宛都從歷史中汲取教訓，深知自由的珍貴及民主所需的勇氣，她期盼雙方秉持共同價值，讓友誼在未來更加牢固。

立陶宛國會友台小組議員維瑟特（Birute Vesaite）致詞表示，台灣與立陶宛雖相隔數千公里，卻因共同面對複雜地緣政治環境及鄰國壓力而彼此理解，也共享和平、自由與民主等價值。

維瑟特肯定台立在科技、經貿及文化領域的合作，感謝台灣與立陶宛企業及科研界分享科技專業與技術經驗，並期待未來有更多台灣投資，同時盼台立文化交流持續深化，進一步拉近兩國人民距離。

立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）長期支持台灣，他致詞時期許立陶宛堅持自由與民主，不要為經濟利益而向威權靠攏。

他表示，台灣是印太地區重要的民主夥伴，立陶宛若放棄對台灣的支持，也可能失去美國及其他印太民主夥伴的支持與信任。他期盼立陶宛政府與在野黨維持團結，並以「選擇自由，而不是麵包」勉勵各界持續支持台灣。

國慶晚宴並邀請歷史悠久的維爾紐斯國家合唱團（State Choir VILNIUS）演唱中華民國國歌及立陶宛國歌，並帶來合唱表演，獲現場熱烈掌聲。駐處也準備三杯雞、爌肉飯、鳳梨酥及糖葫蘆等台灣特色餐點，讓賓客體驗台灣飲食及文化。