被指對俄羅斯運柴油助緩油荒 南韓：未列出口管制

首爾當局今天表示，外界指稱南韓運送柴油協助緩解俄羅斯燃料短缺一事，相關品項並不在出口管制之列，並稱這些燃料的產地來源仍在調查中。

法新社報導，英國「衛報」（The Guardian）本週引述港口紀錄與船舶追蹤數據率先報導，7月和8月間有超過17萬6000公噸的燃料從南韓運往俄羅斯，主要為柴油。

南韓在烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中提供了財政與人道援助，這篇報導讓首爾與基輔原就緊繃的外交關係雪上加霜。

兩國先前已因北韓戰俘問題鬧得不可開交。烏克蘭透露被俘虜的北韓士兵已移交給南韓，首爾則痛批烏方此舉是「單方面」揭露資訊。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，平壤已成為克里姆林宮的關鍵盟友，派出部隊支援莫斯科的作戰行動，以換取經濟利益與軍事技術。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問本週表示，這批涉嫌運往俄國的柴油，與南韓的制裁政策形成「強烈對比」；首爾則反駁這項說法「與事實不符」且「不恰當」。

南韓外交部今天表示，即便這些柴油產自南韓，也不會違反出口禁令。

南韓外交部指出：「衛報報導中提及的商業柴油與航空燃油等精煉石油產品，並不在南韓對俄羅斯的出口管制範圍內。」外交部並強調，自烏俄戰爭爆發以來，南韓對莫斯科的整體出口額已減少一半以上。

南韓外交部接著表示，「產自南韓的燃料（包括柴油）是否出口至俄羅斯，目前尚未獲得證實」。