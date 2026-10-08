快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

普亭生日俄射飛彈無人機32死 澤倫斯基斥：最卑劣襲擊

中央社／ 基輔7日綜合外電報導
烏克蘭切爾尼戈夫州普里盧基（Pryluky），烏克蘭救援人員在一處遭俄羅斯襲擊的居民樓現場開展工作。根據烏克蘭國家緊急情況局報告，一枚俄羅斯飛彈擊中該公寓大樓。 歐新社
烏克蘭切爾尼戈夫州普里盧基（Pryluky），烏克蘭救援人員在一處遭俄羅斯襲擊的居民樓現場開展工作。根據烏克蘭國家緊急情況局報告，一枚俄羅斯飛彈擊中該公寓大樓。 歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯今天在普亭生日這天發動數波飛彈無人機攻擊，造成孩童等至少32人喪命，並破壞工業設施與能源基礎建設，稱這是俄羅斯最「卑劣的襲擊」之一。

路透社報導，傷亡最慘重的地方位於烏克蘭北部切爾尼戈夫州（Chernihiv）的普里盧基（Pryluky），一枚俄羅斯飛彈摧毀了一棟5層樓的住宅大樓。

烏克蘭緊急服務機構在通訊軟體Telegram上表示，截至今天早上，普里盧基的死亡人數已攀升至22人；此外，首都基輔一棟公寓大樓遭遇俄羅斯空襲後，又發現兩具遺體，使當地死亡人數增至4人。

內政部長維赫夫斯基（Ivan Vyhivskyi）稍早指出，全國死亡人數已達28人，其中包括在普里盧基攻擊中喪命的20人，當中有5名兒童。

基輔檢察官昨天傍晚表示，一架無人機墜落的殘骸在一處郊區造成兩人死亡。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，烏克蘭各地共有100人受傷。他指出，這波攻擊正好發生在俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）生日這天。他在夜間視訊演說中表示：「這就是普亭送給他自己的生日禮物：殺害兒童、殺害人民。」

澤倫斯基稍早在網路發表評論表示，在這次大規模攻擊期間，首都基輔與中部城市亞歷山德里亞（Oleksandria）和克列緬丘克（Kremenchuk）也有平民喪命。

他說，俄羅斯在夜間總共朝烏克蘭發射70枚飛彈，其中許多是高速彈道彈藥，以及數十架見證者（Shahed）攻擊無人機。

澤倫斯基說：「俄羅斯人企圖發動令人痛苦且具示威性的打擊。這是最卑劣的襲擊之一。」

俄羅斯國防部指出，俄軍對基輔和烏克蘭其他地區的軍事工業設施發動「大規模打擊」，動用高精確度的陸基、海基與空基武器與無人機。

烏克蘭空軍表示，在俄羅斯發射的46架噴射無人機中，烏克蘭擊落其中超過80%，高於近幾週防空系統的50%到60%攔截率。

烏克蘭切爾尼戈夫州普里盧基（Pryluky），烏克蘭救援人員在一處遭俄羅斯襲擊的居民樓現場開展工作。根據烏克蘭國家緊急情況局報告，一枚俄羅斯飛彈擊中該公寓大樓。 歐新社
烏克蘭切爾尼戈夫州普里盧基（Pryluky），烏克蘭救援人員在一處遭俄羅斯襲擊的居民樓現場開展工作。根據烏克蘭國家緊急情況局報告，一枚俄羅斯飛彈擊中該公寓大樓。 歐新社

澤倫斯基 飛彈 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

首爾兩面討好？烏批南韓：金援基輔重建 也助俄轉運燃油

北韓批美對台軍售加劇台海緊張 促華府三思後果

川普證實了！美軍因伊朗威脅 緊急從英國基地撤走12架B-1轟炸機

戰火不停…青年運動攻擊利雅德機場 沙國為首聯軍攔截飛彈

相關新聞

普亭生日俄射飛彈無人機32死 澤倫斯基斥：最卑劣襲擊

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯今天在普亭生日這天發動數波飛彈與無人機攻擊，造成孩童等至少32人喪命，並破壞工業設施與能源...

葉門叛軍襲兩座國際機場 沙烏地：釀3死36傷

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）聲稱對沙烏地阿拉伯兩座國際機場發動攻擊，沙烏地有關當局表示造成3人喪生，36人受傷...

阿拉斯加LNG計畫卡關！范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

美國阿拉斯加州液化天然氣（LNG）管線計畫籌劃數十年，如今再次面臨前景不明的局面。美國副總統范斯表示，川普政府從競選期間到入主白宮後，多次承諾興建這條管線，足以推動長期停滯的計畫取得進展。

川習會不只談中美！港媒：川普曾促中日領導人進行對話

美國總統川普上月在美國與大陸國家主席習近平會晤期間，敦促中方撤回對日本實施的出口限制措施，並呼籲中日兩國領導人進行對話。

傳第2起疑似鼠疫病例！俄籲勿信「假消息」歐美籲透明

隨著西伯利亞傳出第2起疑似鼠疫病例，俄羅斯今天警告勿聽信「假」消息，美歐呼籲保持透明，鄰國蒙古也加強健康監測。世衛指出，...

台海問題成為北韓外交籌碼？金正恩如何佈局朝、中、俄三角關係

2026年10月2日，台灣向美國採購的首批兩架全新F-16V Block 70戰機抵台後，中國和北韓陸續公開反對美國對台軍售。北韓聲援北京的舉動，反映出平壤如何利用台灣議題經營對中關係，及佈局北韓在東亞的外交策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。