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韓金融業遭駭 CrowdStrike揭中國駭客用AI工具犯案

中央社／ 首爾8日綜合外電報導

美國資安公司CrowdStrike表示，近期對韓國金融業發動網攻的嫌疑人，可能是一名26歲的中國廣東省人士，使用中國開發的AI代理ARTEX，以及Anthropic的Claude Code犯案。

路透社報導，CrowdStrike在7日發布的一份報告中表示，韓國金融機構於9月底到10月初遭遇攻擊，公司在分析相關的人工智慧（AI）程式碼工具工作階段與基礎設施時，發現了與涉案攻擊者有關的詳細個資。

這起案件可能加劇各界對AI代理興起的擔憂，並引發各組織是否準備好防範這類系統攻擊的疑慮。

澳洲上月表示，一個OpenAI自主代理6月時入侵政府的衛生資料統計入口網站，成了首批已知的AI代理駭入政府系統案例之一。

CrowdStrike指出，攻擊者使用近期發布、中國開發的開源滲透測試工具ARTEX，並結合像Claude等大型語言模型。

CrowdStrike說：「這項活動尚未歸咎於某個具體的敵對方，但威脅行為者可能是講中文的人士，且具有財務動機。這項評估是基於其使用中國開發工具ARTEX，以及觀察到的中文指令，我們對此具有中等程度的信心。」

CrowdStrike表示，攻擊者還詢問Claude，威脅行為者通常在哪裡兜售韓國資料外洩資訊，並請求協助尋找韓國的Telegram資料販售群組。

在另一個工作階段中，這名人士還要求Claude撰寫一份資安研究人員的履歷，其中包括Telegram帳號、年齡、學歷以及位於中國廣東省南部茂名市的地點，CrowdStrike認為這很可能是攻擊者的資訊。

記者撥打CrowdStrike報告中提供的電話號碼，接聽男子表示對此事毫不知情。Anthropic、韓國警方與中國外交部皆未立即回應置評請求。

ARTEX是一款用於自動化滲透測試的開源AI代理，今年由一名網名為秋天（Autumn）的中國資安工程師發布於GitHub上。ARTEX並不是獨立的大型語言模型，但能連結到外部大型語言模型，像是ChatGPT、Claude與DeepSeek，以協助組織測試網路中的漏洞。

ARTEX的GitHub網頁指出，這項工具目的在用於個人學習、程式碼研究與本地技術驗證，不應用來對線上系統或網站進行實際測試。

自9月底以來，至少有9家韓國銀行揭露或遭當地媒體報導成為網路攻擊目標，促使韓國警方本週立案偵辦，總統李在明（Lee Jae Myung）也呼籲採取強而有力的因應措施。

新韓銀行（Shinhan Bank）上週表示，約有2萬5000名客戶的個資遭駭；KB國民銀行（KB KookminBank）則表示，有119名客戶的個資外洩。

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