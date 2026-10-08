快訊

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

阿拉斯加LNG計畫卡關！范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國副總統范斯（右）6日在阿拉斯加州安克拉治的艾爾門多夫空軍基地登上空軍二號專機前受訪，左為共和黨籍聯邦參議員蘇利文。路透
美國副總統范斯（右）6日在阿拉斯加州安克拉治的艾爾門多夫空軍基地登上空軍二號專機前受訪，左為共和黨籍聯邦參議員蘇利文。路透

美國阿拉斯加州液化天然氣（LNG）管線計畫籌劃數十年，如今再次面臨前景不明的局面。美國副總統范斯表示，川普政府從競選期間到入主白宮後，多次承諾興建這條管線，足以推動長期停滯的計畫取得進展。

阿拉斯加州媒體《Alaska’s News Source》7日獨家報導，范斯搭乘專機離開前受訪時指出：「這次不同，因為我們有一位會履行承諾的總統。」他進一步表示，這項計畫未必只能與南韓合作，「坦白說，我認為南韓存在一些政治因素，但無論是與南韓現任或下一屆政府合作，甚至必須與日本及其他國家合作，我們都會完成這項計畫。」

范斯表示，民眾迫切需要阿拉斯加州的天然氣，因為價格更便宜、品質更高，也更可靠，來源「不是某個微不足道的獨裁政權」。他強調，天然氣需求旺盛，「加上有一個致力於促成這件事的政府，我們一定會完成這項計畫。」

范斯5日在阿拉斯加州費爾班克斯（Fairbanks）出席造勢活動，為今年期中選舉面臨改選的共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）助選。范斯在演說中將LNG管線列為重點，卻未提及南韓方面的僵局。蘇利文6日陪同范斯時則宣稱，計畫資金已經到位。

蘇利文說：「談判和計畫架構仍有許多細節需要協商，但最大的不同在於資金已經到位，而且來自總統及其內閣。這項計畫如今已成為聯邦政府推動的重點，與過去的情況大不相同。」

川普先前宣布，美韓將共同推動阿拉斯加LNG計畫，並承諾阿拉斯加州將獲得540億美元（約1.7兆元新台幣）興建管線，但韓方表示尚未同意投資。韓聯社報導，范斯並未進一步說明所謂南韓「政治因素」的具體內容。南韓產業部長官金正官6日表示，阿拉斯加LNG計畫過去因商業可行性低而未能推進，但中東戰爭爆發後，這項計畫獲得新的戰略價值。他重申，「商業合理性」仍是南韓參與的先決條件，目前才剛開始審查這項計畫。

范斯 南韓 阿拉斯加

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

范斯開出停戰條件 伊朗須實質削減濃縮鈾產能

不想擁核何需高濃縮燃料？范斯對伊開出停戰條件：實質削減核濃縮能力

關係升溫…埃及總統訪亞洲3國 首站南韓聚焦經貿合作

CNN：美中研議互訪核設施 計畫未來數月推動相關事宜

相關新聞

葉門叛軍襲兩座國際機場 沙烏地：釀3死36傷

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）聲稱對沙烏地阿拉伯兩座國際機場發動攻擊，沙烏地有關當局表示造成3人喪生，36人受傷...

阿拉斯加LNG計畫卡關！范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

美國阿拉斯加州液化天然氣（LNG）管線計畫籌劃數十年，如今再次面臨前景不明的局面。美國副總統范斯表示，川普政府從競選期間到入主白宮後，多次承諾興建這條管線，足以推動長期停滯的計畫取得進展。

川習會不只談中美！港媒：川普曾促中日領導人進行對話

美國總統川普上月在美國與大陸國家主席習近平會晤期間，敦促中方撤回對日本實施的出口限制措施，並呼籲中日兩國領導人進行對話。

傳第2起疑似鼠疫病例！俄籲勿信「假消息」歐美籲透明

隨著西伯利亞傳出第2起疑似鼠疫病例，俄羅斯今天警告勿聽信「假」消息，美歐呼籲保持透明，鄰國蒙古也加強健康監測。世衛指出，...

台海問題成為北韓外交籌碼？金正恩如何佈局朝、中、俄三角關係

2026年10月2日，台灣向美國採購的首批兩架全新F-16V Block 70戰機抵台後，中國和北韓陸續公開反對美國對台軍售。北韓聲援北京的舉動，反映出平壤如何利用台灣議題經營對中關係，及佈局北韓在東亞的外交策略。

港媒：川普促習近平與高市對話 北京拒中日領袖APEC會晤

南華早報8日獨家報導，知情人士透露，美國總統川普9月在華府與中國大陸國家主席習近平會晤時，施壓要求習近平放寬中國對日本的出口限制，並敦促中日領導人對話。習近平則向川普警告，日本軍國主義的風險日益升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。