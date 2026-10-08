阿拉斯加LNG計畫卡關！范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

美國阿拉斯加州液化天然氣（LNG）管線計畫籌劃數十年，如今再次面臨前景不明的局面。美國副總統范斯表示，川普政府從競選期間到入主白宮後，多次承諾興建這條管線，足以推動長期停滯的計畫取得進展。

阿拉斯加州媒體《Alaska’s News Source》7日獨家報導，范斯搭乘專機離開前受訪時指出：「這次不同，因為我們有一位會履行承諾的總統。」他進一步表示，這項計畫未必只能與南韓合作，「坦白說，我認為南韓存在一些政治因素，但無論是與南韓現任或下一屆政府合作，甚至必須與日本及其他國家合作，我們都會完成這項計畫。」

范斯表示，民眾迫切需要阿拉斯加州的天然氣，因為價格更便宜、品質更高，也更可靠，來源「不是某個微不足道的獨裁政權」。他強調，天然氣需求旺盛，「加上有一個致力於促成這件事的政府，我們一定會完成這項計畫。」

范斯5日在阿拉斯加州費爾班克斯（Fairbanks）出席造勢活動，為今年期中選舉面臨改選的共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）助選。范斯在演說中將LNG管線列為重點，卻未提及南韓方面的僵局。蘇利文6日陪同范斯時則宣稱，計畫資金已經到位。

蘇利文說：「談判和計畫架構仍有許多細節需要協商，但最大的不同在於資金已經到位，而且來自總統及其內閣。這項計畫如今已成為聯邦政府推動的重點，與過去的情況大不相同。」

川普先前宣布，美韓將共同推動阿拉斯加LNG計畫，並承諾阿拉斯加州將獲得540億美元（約1.7兆元新台幣）興建管線，但韓方表示尚未同意投資。韓聯社報導，范斯並未進一步說明所謂南韓「政治因素」的具體內容。南韓產業部長官金正官6日表示，阿拉斯加LNG計畫過去因商業可行性低而未能推進，但中東戰爭爆發後，這項計畫獲得新的戰略價值。他重申，「商業合理性」仍是南韓參與的先決條件，目前才剛開始審查這項計畫。