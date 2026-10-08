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葉門叛軍襲兩座國際機場 沙烏地：釀3死36傷
葉門叛軍「青年運動」（Houthis）聲稱對沙烏地阿拉伯兩座國際機場發動攻擊，沙烏地有關當局表示造成3人喪生，36人受傷，遇襲地點包括首都利雅德的機場。
法新社報導，沙烏地支持葉門政府，近日與青年運動衝突升溫。背後有伊朗撐腰的青年運動宣稱發動一連串攻擊，包括對利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）發射彈道飛彈。
沙烏地民航總局（GACA）在聲明中表示：「6日和7日…艾卜哈國際機場（Abha International Airport）和哈立德國王國際機場遇襲，他們的設施成為攻擊目標。」
沙烏地民航總局說，艾卜哈機場有1名埃及人和1名阿爾及利亞人喪生；哈立德機場則有1名蘇丹人喪生，這些攻擊造成36人受傷。
沙烏地率領的聯軍在社群平台X表示，他們已「摧毀」用於攻擊利雅德的「彈道飛彈發射平台」。
聯軍在X寫道：「恐怖分子青年運動民兵對沙烏地的平民與民生設施發動殘酷攻擊，最近鎖定（兩座機場）攻擊，必將受到懲罰」
聯軍表示，他們已空襲並摧毀82個「合法軍事目標」，包括青年運動位於山區的彈道飛彈設施、指揮與控制中心、通訊系統及青年運動集結地。
青年運動今天表示，他們以彈道飛彈攻擊哈立德國王國際機場。
青年運動發言人薩里（Yahya Saree）在X表示：「我們的武裝部隊成功以彈道飛彈鎖定利雅德哈立德國王國際機場，準確擊中目標並干擾機場運作。」
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