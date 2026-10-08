快訊

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

葉門叛軍襲兩座國際機場 沙烏地：釀3死36傷

中央社／ 利雅德8日綜合外電報導報導
葉門叛軍「青年運動」稱對沙烏地阿拉伯兩座國際機場發動攻擊。 歐新社
葉門叛軍「青年運動」稱對沙烏地阿拉伯兩座國際機場發動攻擊。 歐新社

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）聲稱對沙烏地阿拉伯兩座國際機場發動攻擊，沙烏地有關當局表示造成3人喪生，36人受傷，遇襲地點包括首都利雅德的機場。

法新社報導，沙烏地支持葉門政府，近日與青年運動衝突升溫。背後有伊朗撐腰的青年運動宣稱發動一連串攻擊，包括對利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）發射彈道飛彈。

沙烏地民航總局（GACA）在聲明中表示：「6日和7日…艾卜哈國際機場（Abha International Airport）和哈立德國王國際機場遇襲，他們的設施成為攻擊目標。」

沙烏地民航總局說，艾卜哈機場有1名埃及人和1名阿爾及利亞人喪生；哈立德機場則有1名蘇丹人喪生，這些攻擊造成36人受傷。

沙烏地率領的聯軍在社群平台X表示，他們已「摧毀」用於攻擊利雅德的「彈道飛彈發射平台」。

聯軍在X寫道：「恐怖分子青年運動民兵對沙烏地的平民與民生設施發動殘酷攻擊，最近鎖定（兩座機場）攻擊，必將受到懲罰」

聯軍表示，他們已空襲並摧毀82個「合法軍事目標」，包括青年運動位於山區的彈道飛彈設施、指揮與控制中心、通訊系統及青年運動集結地。

青年運動今天表示，他們以彈道飛彈攻擊哈立德國王國際機場。

青年運動發言人薩里（Yahya Saree）在X表示：「我們的武裝部隊成功以彈道飛彈鎖定利雅德哈立德國王國際機場，準確擊中目標並干擾機場運作。」

葉門 機場 沙烏地阿拉伯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

戰火不停…青年運動攻擊利雅德機場 沙國為首聯軍攔截飛彈

葉門戰況加劇 沙國、巴基斯坦、土耳其啟動集體防禦

葉門政府軍挺進曼德海峽附近區域 宣布反攻首都沙那

荷莫茲海峽局勢升溫 油價上漲亞股多收跌

相關新聞

葉門叛軍襲兩座國際機場 沙烏地：釀3死36傷

葉門叛軍「青年運動」（Houthis）聲稱對沙烏地阿拉伯兩座國際機場發動攻擊，沙烏地有關當局表示造成3人喪生，36人受傷...

阿拉斯加LNG計畫卡關！范斯點名南韓政治因素 找日本合作也要蓋

美國阿拉斯加州液化天然氣（LNG）管線計畫籌劃數十年，如今再次面臨前景不明的局面。美國副總統范斯表示，川普政府從競選期間到入主白宮後，多次承諾興建這條管線，足以推動長期停滯的計畫取得進展。

川習會不只談中美！港媒：川普曾促中日領導人進行對話

美國總統川普上月在美國與大陸國家主席習近平會晤期間，敦促中方撤回對日本實施的出口限制措施，並呼籲中日兩國領導人進行對話。

傳第2起疑似鼠疫病例！俄籲勿信「假消息」歐美籲透明

隨著西伯利亞傳出第2起疑似鼠疫病例，俄羅斯今天警告勿聽信「假」消息，美歐呼籲保持透明，鄰國蒙古也加強健康監測。世衛指出，...

台海問題成為北韓外交籌碼？金正恩如何佈局朝、中、俄三角關係

2026年10月2日，台灣向美國採購的首批兩架全新F-16V Block 70戰機抵台後，中國和北韓陸續公開反對美國對台軍售。北韓聲援北京的舉動，反映出平壤如何利用台灣議題經營對中關係，及佈局北韓在東亞的外交策略。

港媒：川普促習近平與高市對話 北京拒中日領袖APEC會晤

南華早報8日獨家報導，知情人士透露，美國總統川普9月在華府與中國大陸國家主席習近平會晤時，施壓要求習近平放寬中國對日本的出口限制，並敦促中日領導人對話。習近平則向川普警告，日本軍國主義的風險日益升高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。