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川習會不只談中美！港媒：川普曾促中日領導人進行對話

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國總統川普（右）上月在美國與大陸國家主席習近平會晤期間，敦促中方撤回對日本實施的出口限制措施，並呼籲中日兩國領導人進行對話。路透
美國總統川普（右）上月在美國與大陸國家主席習近平會晤期間，敦促中方撤回對日本實施的出口限制措施，並呼籲中日兩國領導人進行對話。路透

美國總統川普上月在美國與大陸國家主席習近平會晤期間，敦促中方撤回對日本實施的出口限制措施，並呼籲中日兩國領導人進行對話。

香港南華早報引述知情人士報導，中方在川習會向川普警示日本軍國主義抬頭所帶來的風險。

日本首相高市早苗去年11月在國會答辯時發表「台灣有事論」後，日中關係急劇惡化，兩國公務、經貿、文化、旅遊等領域往來均受到影響。

大陸商務部已將多家日本實體列為出口管制物件，禁止向它們出口任何可能用於軍事用途的物資，旨在「遏制日本『新型軍國主義』妄動」。

高市早苗曾說，在中美兩國元首再度會晤前，她與川普就大陸問題進行「適時」的討論。

日本共同社報導，日本首相高市早苗7日在眾院代表質詢中，就惡化的日中關係表示：「將推進旨在維護國家利益的對話，構建建設性且穩定的關係。」

日本外務省發言人北村俊博7日在記者會上透露，關於有報導稱大陸外交部發言人郭嘉昆不加頭銜地直呼日本首相高市早苗姓名一事，日本已向中方提出交涉。北村稱：「即使立場不同，對一國領導人表示尊重在國際禮儀上是理所當然的。」不過，對於具體交涉內容，他以「這是外交上的溝通」為由未予說明。

川習會 川普 中日 高市早苗 習近平

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