傳第2起疑似鼠疫病例！俄籲勿信「假消息」歐美籲透明

隨著西伯利亞傳出第2起疑似鼠疫病例，俄羅斯今天警告勿聽信「假」消息，美歐呼籲保持透明，鄰國蒙古也加強健康監測。世衛指出，由於未能掌握事件全貌，無法進行風險評估。

俄羅斯媒體「貝加爾人」（People of Baikal）2日報導，一名任職於西伯利亞伊爾庫次克地區（Irkutsk）一家鼠疫研究機構的28歲女子死於鼠疫，她可能是因一支試管破裂而感染疾病。

這起死亡病例以及該機構傳出第2名員工疑似染病的消息引發國際社會關切。美國、歐洲聯盟（EU）與世界衛生組織（WHO）皆呼籲俄羅斯對相關情況保持透明。蒙古政府今天表示，已在與俄羅斯接壤的邊境「實施健康監測與監控措施」。

法新社報導，世衛組織秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）也敦促莫斯科，針對伊爾庫次克鼠疫研究機構傳出「第2起員工感染不明原因肺炎」的媒體報導作出澄清。

● 再傳鼠疫疑似病例 克宮斥之為假消息

俄羅斯有關當局淡化相關傳聞，判定這名女子是死於肺炎，並堅稱沒有疫情爆發的風險。

被問到第2起病例的報導時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示：「媒體針對這個情況所報導的內容，絕大多數都是假消息。」

他堅稱，民眾應該僅以俄羅斯衛生監督機構「聯邦消費者權益保護暨福利監督署」（Rospotrebnadzor）的官方聲明為準。

● 世衛：未能獲得完整資訊 無法進行風險評估

世衛組織今天表示，關於一名實驗室技術人員疑似死於鼠疫事件，由於無法從俄羅斯那獲得完整資訊，世衛無法進行全面的風險評估。

譚德塞表示：「這名實驗室員工因嚴重肺炎住院後不治。初步媒體報導指出，死因可能是在實驗室意外接觸後感染肺鼠疫。」

他在記者會上說：「世衛組織已知悉，俄羅斯政府於10月2日召開會議，因為他們懷疑伊爾庫次克州一名居民感染了一種危險傳染病。」

譚德塞說，世衛組織已要求提供更多相關資訊，包括對這名死者進行的實驗室檢測結果、接觸者、以及他們健康狀況的詳細情況。

他強調：「我們尚未掌握這起事件的完整全貌，因此無法進行全面的風險評估。」

他說：「根據國際規範，及時、完整且透明的資訊分享至關重要，如此才能釐清相互矛盾的報導，並對潛在的公共風險做出準確的評估。」

● 川普認為鼠疫非生物武器 重申安排與普亭通話

被問到是否涉及「生物武器」時，美國總統川普在橢圓形辦公室向媒體表示：「我們不這麼認為。我們很快就會有答案，但我們認為不是。」

他補充說：「如果你聽他們的說法，他們會說一切都在控制之中。不過你知道，人們之前也對其他事情這麼說過。」

談到中國最初對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的回應時，川普補充說：「嗯，中國當時沒有透露太多，俄羅斯現在也沒有說太多。不過他們確實表示，一切都在他們掌控之中。」

川普重申，他已安排與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）針對此議題進行通話，但未透露具體時間。川普補充說：「今天是普亭的生日。」

● 9成接觸者完成觀察 衛生機構稱無疫情風險

俄羅斯衛生機構今天稍早表示，已判定「這起事件對民眾沒有構成疫情風險」，廣泛調查未發現「任何緊急情況」，且實驗室「在處理病原微生物時，均遵循適當的管控措施」。

俄羅斯衛生機構補充指出：「超過90%的接觸者已完成醫學觀察。未檢測到與感染性疾病相關的健康異常，近5000項實驗室檢測的結果，均未發現任何具危險性的病原微生物。」

這個機構同時指出，這名女子「已接種疫苗，對她所接觸的危險傳染病具有免疫力」。