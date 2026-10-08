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傳第2起疑似鼠疫病例！俄籲勿信「假消息」歐美籲透明

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
在伊爾庫茨克地區的捨列霍夫鎮，一名佩戴口罩的安保人員從一家傳染病醫院的門口向外張望；該院曾收治一名來自伊爾庫茨克抗鼠疫研究所並最終不治身亡的員工。 法新社
在伊爾庫茨克地區的捨列霍夫鎮，一名佩戴口罩的安保人員從一家傳染病醫院的門口向外張望；該院曾收治一名來自伊爾庫茨克抗鼠疫研究所並最終不治身亡的員工。 法新社

隨著西伯利亞傳出第2起疑似鼠疫病例，俄羅斯今天警告勿聽信「假」消息，美歐呼籲保持透明，鄰國蒙古也加強健康監測。世衛指出，由於未能掌握事件全貌，無法進行風險評估。

俄羅斯媒體「貝加爾人」（People of Baikal）2日報導，一名任職於西伯利亞伊爾庫次克地區（Irkutsk）一家鼠疫研究機構的28歲女子死於鼠疫，她可能是因一支試管破裂而感染疾病。

這起死亡病例以及該機構傳出第2名員工疑似染病的消息引發國際社會關切。美國、歐洲聯盟（EU）與世界衛生組織（WHO）皆呼籲俄羅斯對相關情況保持透明。蒙古政府今天表示，已在與俄羅斯接壤的邊境「實施健康監測與監控措施」。

法新社報導，世衛組織秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）也敦促莫斯科，針對伊爾庫次克鼠疫研究機構傳出「第2起員工感染不明原因肺炎」的媒體報導作出澄清。

● 再傳鼠疫疑似病例 克宮斥之為假消息

俄羅斯有關當局淡化相關傳聞，判定這名女子是死於肺炎，並堅稱沒有疫情爆發的風險。

被問到第2起病例的報導時，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示：「媒體針對這個情況所報導的內容，絕大多數都是假消息。」

他堅稱，民眾應該僅以俄羅斯衛生監督機構「聯邦消費者權益保護暨福利監督署」（Rospotrebnadzor）的官方聲明為準。

● 世衛：未能獲得完整資訊 無法進行風險評估

世衛組織今天表示，關於一名實驗室技術人員疑似死於鼠疫事件，由於無法從俄羅斯那獲得完整資訊，世衛無法進行全面的風險評估。

譚德塞表示：「這名實驗室員工因嚴重肺炎住院後不治。初步媒體報導指出，死因可能是在實驗室意外接觸後感染肺鼠疫。」

他在記者會上說：「世衛組織已知悉，俄羅斯政府於10月2日召開會議，因為他們懷疑伊爾庫次克州一名居民感染了一種危險傳染病。」

譚德塞說，世衛組織已要求提供更多相關資訊，包括對這名死者進行的實驗室檢測結果、接觸者、以及他們健康狀況的詳細情況。

他強調：「我們尚未掌握這起事件的完整全貌，因此無法進行全面的風險評估。」

他說：「根據國際規範，及時、完整且透明的資訊分享至關重要，如此才能釐清相互矛盾的報導，並對潛在的公共風險做出準確的評估。」

● 川普認為鼠疫非生物武器 重申安排與普亭通話

被問到是否涉及「生物武器」時，美國總統川普在橢圓形辦公室向媒體表示：「我們不這麼認為。我們很快就會有答案，但我們認為不是。」

他補充說：「如果你聽他們的說法，他們會說一切都在控制之中。不過你知道，人們之前也對其他事情這麼說過。」

談到中國最初對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的回應時，川普補充說：「嗯，中國當時沒有透露太多，俄羅斯現在也沒有說太多。不過他們確實表示，一切都在他們掌控之中。」

川普重申，他已安排與俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）針對此議題進行通話，但未透露具體時間。川普補充說：「今天是普亭的生日。」

● 9成接觸者完成觀察 衛生機構稱無疫情風險

俄羅斯衛生機構今天稍早表示，已判定「這起事件對民眾沒有構成疫情風險」，廣泛調查未發現「任何緊急情況」，且實驗室「在處理病原微生物時，均遵循適當的管控措施」。

俄羅斯衛生機構補充指出：「超過90%的接觸者已完成醫學觀察。未檢測到與感染性疾病相關的健康異常，近5000項實驗室檢測的結果，均未發現任何具危險性的病原微生物。」

這個機構同時指出，這名女子「已接種疫苗，對她所接觸的危險傳染病具有免疫力」。

假消息 歐美 蒙古

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