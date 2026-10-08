駐教廷使館國慶酒會 強調台梵齊心化希望為行動

駐教廷大使賀忠義夫婦今天主持國慶酒會，出席貴賓包含教廷樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）等多位樞機主教、教廷官員、天主教修會代表、各界神職人員，以及各國駐教廷外交團使節、僑胞、義國友人、媒體等共逾200人。

國慶酒會7日中午在「協和音樂廳」（AuditoriumConciliazione）舉行，教廷促進人類整體發展部副部長巴吉歐（Fabio Baggio）樞機主教帶領餐前祈禱。

賀忠義致詞表示，2026年對台灣與天主教會具特殊歷史意義，400年前的1626年，聖伯多祿大殿正式建成，成為全世界天主教會信仰、合一與希望的重要象徵；同一年，道明會傳教士抵達台灣，開啟天主教福音與台灣社會相遇的歷史篇章。

賀忠義表示，400年來，天主教會在台灣教育、醫療、社服及照顧弱勢等領域作出重要貢獻，成為台灣社會值得信賴夥伴。台灣多年來也持續與教廷及天主教會在亞洲及世界各地攜手合作，致力維護人性尊嚴及協助弱勢。

賀忠義表示，2025年適逢天主教「希望禧年」，他抵任後據此提出「H.O.P.E.」工作架構，即Humanity（人道關懷）、Opportunity（創造機會）、Partnership（深化夥伴關係）及 Encounter（促進相遇），作為深化台梵及台灣與天主教會合作的重要方向。

過去一年來，台灣與教廷、天主教會共同推動多項人道及發展合作計畫，涵蓋教育與科技賦權、醫療健康、扶貧、兒童與青年關懷，以及婦女賦權等五大領域。

「相關合作從羅馬延伸至義大利其他城市，並進一步拓展歐洲其他國家、中東及非洲，使關懷與團結跨越國界。迄今已有超過5萬人受惠，讓希望從理念化為可見、可感的行動，從教室到診所，從堂區到社會邊緣。」賀忠義強調，這些合作經驗證明，當希望被分享，就能成為力量；當愛付諸行動，就能改變生命。

賀忠義表示，面對全球政經與安全情勢快速變化，台灣持續致力維護和平、穩定與民主，同時積極推動經濟與科技創新。教宗良十四世今年5月頒布第一篇通諭「偉大的人類」（Magnifica Humanitas），其中高度關注人工智慧快速發展帶來的人性與倫理課題，總統賴清德也多次強調，AI發展應兼顧倫理、民主與包容，使科技進步能真正造福所有人、不遺落任何人。

賀忠義說，展望未來，台灣與教廷不僅是共享價值的夥伴，也可進一步成為共同塑造未來的夥伴，在科技與倫理之間搭建橋樑，透過創新創造機會，以團結服務人類。

賀忠義強調此次國慶酒會所傳達的核心精神，正是從雙方400年共同歷史出發，以共同價值相連，並以具體合作迎向共同未來。400年前，道明會傳教士抵達台灣，台灣與天主教會因福音而相遇；400年後，台灣正與教廷及天主教會從羅馬再次出發，把希望帶往世界更多需要的地方。

賀忠義在結語表示，台灣將持續與教廷及天主教會攜手，將HOPE化為行動，讓彼此友誼成長、讓團結茁壯，並讓愛從羅馬走向世界；也期盼讓羅馬成為一個友誼滋長、團結綻放、愛照亮世界的共同家園。

駐教廷大使館指出，此次國慶酒會圖案主視覺所傳達意向，是從雙方400年共同歷史出發，以共同價值相連，並以具體合作共同邁向未來的AI時代。為呼應「化希望為行動」的主軸，使館特別將這1年多以來的合作成果，彙整製作成影片並於酒會現場播放，其中也有來自非洲合作夥伴對台灣的祝福。現場另陳列台灣藝術家謝省民結合天主教信仰及台灣傳統文化的創作，藉以緬懷其貢獻。 駐教廷大使賀忠義主持國慶酒會，強調此次國慶酒會所傳達的核心精神，正是從雙方400年共同歷史出發，以共同價值相連，並以具體合作迎向共同未來。（駐教廷大使館提供）中央社

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