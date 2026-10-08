葉門戰況加劇 沙國、巴基斯坦、土耳其啟動集體防禦

面對葉門青年運動（Houthi）叛軍持續攻勢，沙烏地阿拉伯、巴基斯坦與土耳其首度啟動三方共同防禦條約，確保巴基斯坦與土耳其的軍事力量能部署至沙烏地境內。

英國「金融時報」指出，三方於今年8月簽署「麥加防禦協定」（Mecca defence pact），明訂對其中任何一國的攻擊視為對全體成員的攻擊。

知情人士透露，青年運動於8月加大在葉門境內的攻勢，讓沙烏地支持的葉門政府壓力倍增，沙國曾向華府求助，要求美軍對青年運動發動持續性空襲，但遭美國政府婉拒。

當前沙烏地支持的葉門政府軍與青年運動在紅海沿岸及西南部塔伊茲省（Taiz）等多個戰線激戰。

葉門政府官員聲稱，政府軍在空襲掩護下已重新奪回關鍵曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）附近的紅海港市摩卡（Mocha）。

青年運動的發言人薩里（Yahya Saree）則宣稱，他們已用彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機，對沙國首都利雅德的機場及位於紅海沿岸拉比格（Rabigh）的煉油廠發動多波遠程攻擊。

由於土耳其國會尚未批准麥加協定，依土國憲法規定，安卡拉當局在國會過關前無法派遣地面部隊。

華府智庫「中東研究所」（MEI）學者托爾（GonulTol）在社群平台上分析：「這意味至少目前為止，土耳其的實質支援，可能偏向提供裝備支援，而非直接派遣地面部隊進駐。」

巴基斯坦方面則對具體出兵細節保密。事實上，巴國與沙烏地原本就簽有雙邊國防協議，今年4月巴基斯坦便曾向沙國派遣戰機編隊及防空飛彈連。

熟悉局勢的知情官員提醒，麥加協定著重在集體防禦，巴基斯坦與土耳其的軍力應就是部署到沙國境內「協防」，不會參與以沙烏地為首的聯軍在葉門對青年運動的作戰。