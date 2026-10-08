盧比歐雅典演說讚古希臘：西方文明迎轉折、盼歐洲甦醒

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天在雅典表示，西方文明面臨多重威脅，正處於十字路口。他呼籲重建盟友關係，並促請歐洲「從長眠中甦醒」。

法新社報導，盧比歐在雅典衛城（Acropolis）下方發表演說時指出：「我們正處於轉折點…這不只是我國歷史的轉折點，也是整個文明的轉折點。」

盧比歐提及，「我們要嘛現在選擇採取行動，否則就會徹底失去採取行動的選擇」，而川普總統領導下的美國已經做出選擇。

他還說：「我們選擇毫不歉疚地追求國家實力：重新掌控關鍵供應鏈、重振工業、重建國防，並爭取在未來科技與產業領域取得主導地位。」

盧比歐說：「我們必須重建我們的制度與聯盟，共同面對這些威脅。」

他表示，他在歐洲看到令人鼓舞的跡象，這正是華府所希望看到的「世代轉變開端」：國防支出大幅攀升、新夥伴關係與計畫接連出現，以及製造與生產擴張。

盧比歐指出：「我們相信，歐洲能從長眠中甦醒，重新點燃數千年前在這裡燃起的火焰。」

盧比歐這次演說充滿對古希臘人的讚美。在此之前，他今年2月曾發表演說，主張歐洲受到大規模移民威脅，並呼籲歐洲捍衛基督教文明。