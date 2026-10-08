歐洲議會通過對中關係文件 挺台國際參與反對中國施壓

歐洲議會今天通過「關於歐盟與中國政治關係的建議」，強調拒絕中國對國際組織施壓以限制台灣的國際參與交流的企圖，並強調歐盟以「一個中國政策」作為對台外交政策的指導框架，且從未替「一個中國原則」背書。

歐洲議會5日到8日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行大會，並於今日通過「關於歐盟與中國政治關係的建議」，文中多處提及歐盟與台灣的關係，並且表達挺台立場。

這份建議強調深化歐盟與台灣關係具有正面效益與戰略重要性，而且台灣在經貿與技術領域是極具價值的夥伴。

這份建議強調，拒絕中國脅迫國際組織、第三國及其他行動者限制台灣國際參與和接觸的企圖。近期北京對台灣副總統蕭美琴出席歐洲議會主辦的「文托泰內歐洲民主與自由會議」所採取的行動即為施加壓力證明。

文中重申歐盟的「一個中國政策」是歐盟涉台外交政策與決策的指導框架，歐盟從未替「一個中國原則」背書，並反對任何企圖透過武力、脅迫或違背台灣人民意願破壞現狀的挑釁或單方面企圖。

歐盟與成員國及這個地區其他民主夥伴就更緊密的安全協調展開合作，包括維持常態性的海軍布署與聯合演習，以鞏固區域穩定；落實歐盟執委會向歐洲議會所作的承諾，致力於嚇阻中國挑釁或升高台海緊張局勢。

文中也明確表示歐盟將在恪守「一個中國政策」並鼓勵兩岸對話與建設性接觸的同時，繼續在多個領域發展與台灣的關係。同時呼籲聯合國拒絕中國的要求，應允許持有台灣護照的人參與聯合國的參觀行程與活動。

這份建議也再次指出，反對中國曲解聯合國大會第2758號決議以支持其對台灣領土與主權的主張；對中國的跨國鎮壓行徑以及中國法律的境外適用行為，表達強烈反對。文中也提到立法委員沈伯洋被控成立「台獨分裂組織」並立案調查的事件。

這份建議強調在半導體與網路安全等領域深化與台灣經濟和技術合作的重要性，並以此作為強化歐洲韌性與保護關鍵供應鏈的途徑。同時也建議應大幅強化歐盟、日本、南韓與台灣之間在假訊息、早期預警與資訊交流領域的結構化交流，並加強與這些理念相近夥伴的協調，以鞏固針對混合威脅的社會與體制韌性。