俄鼠疫研究所再傳不明肺炎 世衛要求說明

俄羅斯西伯利亞鼠疫研究所廿八歲女員工日前因不明肺炎死亡，引發外界對感染鼠疫的疑慮。世界衛生組織七日表示，已要求俄國當局提供更多資訊，包括釐清重症肺炎確切原因，以及媒體報導的「第二名員工罹患不明原因肺炎」一事。

路透報導，死者希皮洛娃任職於伊爾庫次克反鼠疫研究所。她二日死亡後，俄羅斯當局一度將約兩百名接觸者列入隔離觀察。俄國衛生監管機構表示，目前沒有發現接觸者感染鼠疫，近五千項檢測也未發現危險病原體，約九成隔離者已解除管制。當局仍未說明希皮洛娃確切死因。

世衛秘書長譚德塞表示，已要求俄方進一步說明，以及有關該鼠疫研究所「第二名員工罹患原因不明肺炎」的媒體報導。

路透查證發現，部分西方媒體以「俄羅斯媒體」為消息來源，報導西伯利亞另有一人死亡甚至感染鼠疫，但路透找不到相關俄羅斯媒體報導，也沒有找到第二人死亡證據，只有部分社群媒體出現該訊息但沒有提出證據。

俄羅斯衛生監管機構表示，目前沒有爆發疫情的風險，並稱死者生前已接種疫苗，沒有感染她所接觸危險病原體的證據。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯已依既定程序向世衛通報，並批評媒體報導存在大量錯誤資訊。

華爾街日報報導，美國官員透露，俄羅斯發生疑似肺鼠疫病例後，美國已透過正式外交照會向俄羅斯表達關切。事件引發美國警戒，是因為美方去年曾評估俄羅斯仍保有蘇聯時期生物武器計畫。

美國總統川普透露，已安排就此事件與俄羅斯總統普亭通話。