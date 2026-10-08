聽新聞
0:00 / 0:00

俄鼠疫研究所再傳不明肺炎 世衛要求說明

聯合報／ 國際中心／綜合報導
伊爾庫次克抗鼠疫研究所。美聯社
伊爾庫次克抗鼠疫研究所。美聯社

俄羅斯西伯利亞鼠疫研究所廿八歲女員工日前因不明肺炎死亡，引發外界對感染鼠疫的疑慮。世界衛生組織七日表示，已要求俄國當局提供更多資訊，包括釐清重症肺炎確切原因，以及媒體報導的「第二名員工罹患不明原因肺炎」一事。

路透報導，死者希皮洛娃任職於伊爾庫次克反鼠疫研究所。她二日死亡後，俄羅斯當局一度將約兩百名接觸者列入隔離觀察。俄國衛生監管機構表示，目前沒有發現接觸者感染鼠疫，近五千項檢測也未發現危險病原體，約九成隔離者已解除管制。當局仍未說明希皮洛娃確切死因。

世衛秘書長譚德塞表示，已要求俄方進一步說明，以及有關該鼠疫研究所「第二名員工罹患原因不明肺炎」的媒體報導。

路透查證發現，部分西方媒體以「俄羅斯媒體」為消息來源，報導西伯利亞另有一人死亡甚至感染鼠疫，但路透找不到相關俄羅斯媒體報導，也沒有找到第二人死亡證據，只有部分社群媒體出現該訊息但沒有提出證據。

俄羅斯衛生監管機構表示，目前沒有爆發疫情的風險，並稱死者生前已接種疫苗，沒有感染她所接觸危險病原體的證據。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯已依既定程序向世衛通報，並批評媒體報導存在大量錯誤資訊。

華爾街日報報導，美國官員透露，俄羅斯發生疑似肺鼠疫病例後，美國已透過正式外交照會向俄羅斯表達關切。事件引發美國警戒，是因為美方去年曾評估俄羅斯仍保有蘇聯時期生物武器計畫。

美國總統川普透露，已安排就此事件與俄羅斯總統普亭通話。

肺炎 譚德塞 俄羅斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄鼠疫實驗室傳第2人染不明肺炎 世衛要求說明

俄鼠疫研究員急症亡 189人隔離、傳3醫院遭封鎖…美：密切關注

俄羅斯疑出現肺鼠疫感染死亡 陸外交部回應了

俄鼠疫疑雲引美國警戒！昔武器研究釀炭疽疫情 真相13年後才曝光

相關新聞

維持嚇阻 日討論引進核潛艦計畫浮出

日本長期奉行「非核三原則」，即不擁有、不製造、不引進核武，但日本媒體引述知情人士報導，日本首相高市早苗政府預定在年底前修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，修訂方案之一是啟動討論自衛隊引進核動力潛艦的方針。

美駐軍殺人 沖繩知事向高市陳情

駐沖繩美軍陸戰隊員巴拉德涉嫌在那霸市一家飯店殺害日本女子屋宜杏奈並搶走財物，四日遭警方以強盜殺人罪嫌逮捕。案件引發日本政府及沖繩當地反彈，日本首相高市早苗七日與沖繩縣知事古謝玄太會面，古謝要求中央政府採取有效且根本的措施防止案件重演，並減輕沖繩的美軍基地負擔。

陸外交部直呼日相姓名 與日外交駁火

中國大陸外交部發言人郭嘉昆九月卅日在例行記者會上直呼日本首相高市早苗姓名，未稱「日本首相」頭銜。日本外務省新聞官北村俊博七日表示，已就此事向中方提出交涉。

俄鼠疫研究所再傳不明肺炎 世衛要求說明

俄羅斯西伯利亞鼠疫研究所廿八歲女員工日前因不明肺炎死亡，引發外界對感染鼠疫的疑慮。世界衛生組織七日表示，已要求俄國當局提供更多資訊，包括釐清重症肺炎確切原因，以及媒體報導的「第二名員工罹患不明原因肺炎」一事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。