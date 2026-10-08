陸外交部直呼日相姓名 與日外交駁火

中國大陸外交部發言人郭嘉昆九月卅日在例行記者會上直呼日本首相高市早苗姓名，未稱「日本首相」頭銜。日本外務省新聞官北村俊博七日表示，已就此事向中方提出交涉。

日本共同社等媒體報導，北村俊博說：「即使雙方立場不同，對一個國家的領導人表示尊重，在國際禮儀上也是理所當然的。」

至於日方具體提出哪些要求，北村以「外交上的往來」為由，不予透露。

日本防衛大臣小泉進次郎日前拋出，日本考慮修訂安保三文件時，應該「不設禁忌討論擁有核武器」。郭嘉昆九月卅日在記者會上被問到此事時，表示擁核與否沒有討價還價的餘地。

郭嘉昆說，日本是「不擴散核武器條約」的無核武締約國，不接受、不製造、不擁有、不擴散核武器，是日本不可推卸的國際法義務，沒有討價還價餘地。

郭嘉昆指出，高市早苗今年二月重申堅持「非核三原則」，日本代表五月再不擴散核武器條約審議大會多次確認不改變「非核三原則」，如今卻討論擁核武，是對二戰後國際秩序的嚴重挑釁和公然踐踏，嚴重背離日本聲稱奉行的非核三原則，再次暴露日本右翼勢力擁核企圖。

郭嘉昆的回答直呼高市早苗，拿掉「日本首相」四字。香港星島日報日前曾指出，中國外交部向來字斟句酌，因此這並非口誤。

去年十月高市剛上台時，中方稱她日本首相；一個月後她拋出「台灣有事日本可能介入」說法，中方改以「日本執政當局」、「日本現職領導人」稱之，如今中方「連頭銜都省了」，如同對日本的外交「降級」。

大陸外交部官網的文字實錄目前仍保持用語未加入高市頭銜，但為何發生變化陸方迄今沒有解釋。

此前，大陸外交部發言人已在八月十五日回應高市早苗向靖國神社供奉祭祀費一事時表示，「靖國神社」是事實上的「戰犯神社」，大陸國台辦隨後也以「戰犯神社」稱之。