美駐軍殺人 沖繩知事向高市陳情

駐沖繩美軍陸戰隊員巴拉德涉嫌在那霸市一家飯店殺害日本女子屋宜杏奈並搶走財物，四日遭警方以強盜殺人罪嫌逮捕。案件引發日本政府及沖繩當地反彈，日本首相高市早苗七日與沖繩縣知事古謝玄太會面，古謝要求中央政府採取有效且根本的措施防止案件重演，並減輕沖繩的美軍基地負擔。

這是古謝九月底上任後首度赴東京，他在首相官邸與高市會面時表示，類似案件一再發生，沖繩每次都要求採取防範措施，但美軍過去的紀律整頓及人權教育「沒有發揮作用」。他說，這起命案已造成沖繩居民極大不安，要求日美兩國政府提出更有效對策。高市則表示，將尋求防止類似事件再次發生的有效措施。

古謝稍早也與防衛大臣小泉進次郎及外務大臣茂木敏充會談，要求日本政府徹底防止再犯，並重新檢討「日美地位協定」，檢視美軍在日本的法律地位與司法管轄安排，讓日本在處理美軍人員犯罪案件時能有更充分權限，並加強保護沖繩居民。

日本政府先前已向美方提出強烈抗議，要求美方全力配合調查及整頓駐日美軍紀律。駐沖繩美軍宣布七日中午起暫停部隊活動四十八小時，期間官兵不得離開基地並全面禁酒；九日起再實施卅天宵禁，午夜至清晨五時須留在營區或沖繩住處，同時接受紀律及行為規範訓練。

駐沖繩美軍陸戰隊員巴拉德涉嫌殺害一名沖繩女子，四日遭日本警方逮捕。路透

美軍第三陸戰隊遠征軍司令華森表示，若美軍與沖繩居民之間的信任受損，將影響日美同盟力量及區域安全。

這起命案再次喚起沖繩長期累積的反美軍基地情緒。當地居民過去即因噪音、軍機事故及美軍人員違法事件頻傳，反對基地集中沖繩。

與此同時，日美「利劍」聯合軍演預定十九日起在石垣市、與那國町等地展開，沖繩八重山日報報導，當地民間團體「守護石垣島和平與自然市民聯絡會」共同代表白玉敬子等人六日在石垣市召開記者會，要求中止演習。

聯絡會成員藤井幸子提及這起強盜殺人案件，表示「美軍、陸戰隊的存在，本身就伴隨著這樣的危險」。她也質疑日美軍演所強調的「嚇阻力」，表示在高市的「台灣有事」相關發言後，日中關係低迷，「演習真的能守護島嶼和平嗎」，主張不應持續擴軍，而應透過外交建立和平。