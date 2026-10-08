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維持嚇阻 日討論引進核潛艦計畫浮出

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
日本海上自衛隊渦潮級潛艦2022年11月6日在相模灣參加海自成立70周年國際觀艦式。路透
日本海上自衛隊渦潮級潛艦2022年11月6日在相模灣參加海自成立70周年國際觀艦式。路透

日本長期奉行「非核三原則」，即不擁有、不製造、不引進核武，但日本媒體引述知情人士報導，日本首相高市早苗政府預定在年底前修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，修訂方案之一是啟動討論自衛隊引進核動力潛艦的方針。

高市七日在國會答詢時，被問及政府是否考慮引進核動力潛艦。高市表示，現階段「關於潛艦新型動力的運用，沒有任何已決定事項」。被進一步追問核動力潛艦是否列入考慮範圍時，高市仍表示「尚未決定」。

高市的說法僅稱尚未決定，但並未排除或否認考慮引進核動力潛艦。

共同社與讀賣新聞報導，高市政府為修訂安保三文件而設立的專家會議上，有人主張引進核潛艦，也有人態度謹慎。自民黨執政盟友日本維新會指出，能夠在水下運用艦載垂直發射系統的潛艦，只能是核動力，並敦促儘早引進。自民黨提交給高市的建議則僅提出「活用次世代動力」，沒有點明動力種類。

不過，引進核潛艦仍是敏感議題。高市政府將參考專家會議及執政黨意見。消息人士表示，即使文件提及核潛艦，也不代表日本已決定取得；若寫入「檢討持有」，即可著手調查研究，之後預計花數年決定是否擁有。

消息人士指出：「如果在新的三份文件中寫明『研究』持有核潛艦相關課題，那麼無論最終是否持有，都將更容易展開具體討論。」自民黨一名高層也表示：「如果寫入『反覆研究討論』，就可以公開模擬運用並估算成本。」

日本歷代內閣依據「原子能基本法」的核能和平利用原則，一直不允許將核能用於軍事目的，並沿用一九六五年科學技術廳長官的見解，認為自衛艦不得採用核能推進。

隨著中國大陸加強向太平洋等海域擴張，有分析認為，部署具備長時間潛航能力、速度較快的核潛艦，對維持嚇阻力不可或缺。在周邊海域執行警戒監視或行使反擊能力時，可更機動應對，有助提升嚇阻力。

然而，核潛艦建造成本是常規動力潛艦的數倍，核動力系統維護、整備及操作也需專業技術和人才。日本政府專家會議計畫最早十一月下旬彙整報告，執政聯盟也預計在此前後進行協調。

官房長官木原稔和防衛大臣小泉進次郎都曾表示，不應排除討論持有核潛艦，但自民黨內審慎意見較強；若協調陷入僵局，最終可能由高市判斷。

潛艦 核武 高市早苗 日本

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