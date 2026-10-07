俄羅斯傳鼠疫死亡案例 蒙古下令邊境加強健康監測

俄羅斯西伯利亞傳出一名實驗室技術人員因鼠疫死亡的報導。蒙古政府今天表示，已經下令在與俄羅斯接壤的邊境實施「健康監測」措施。

法新社報導，蒙古衛生部指出：「儘管目前風險等級較低，衛生部已經指示相關機構採取預防措施，並且持續進行監測和追蹤，以防範潛在風險。」

衛生部表示，色楞格省（Selenge Province）邊境口岸仍維持正常運作，已經在邊境執行健康監測和追蹤措施。

俄羅斯媒體「貝加爾人」（People of Baikal）2日報導，蒙古以北、西伯利亞伊爾庫次克州（Irkutsk）一家鼠疫研究機構一名28歲女性員工死亡。

俄羅斯當局對相關報導低調以對，聲稱該名女子死於肺炎，具體原因「尚未確定」。

中國外交部昨天在被問到是否有與俄方接觸討論相關死亡報導時回應：「中俄雙方在包括鼠疫在內的傳染病防控領域保持密切交流合作。」