日前外相岩屋毅訪中 曝王毅1句話強硬要求高市撤回「台灣有事」言論

日本前外相、自民黨眾議員岩屋毅9月訪問中國，期間與中共中央政治局委員兼外交部長王毅會談。岩屋今天透露，針對首相高市早苗的「台灣有事」相關發言，王毅仍態度強硬，表示問題應由「製造問題的人來解決」；他感受到中方對高市政權的態度依舊相當嚴厲。

岩屋接受時事通信社訪問表示，他與王毅會談時說明，高市在後續國會答辯中已表明日本政府立場沒有改變。岩屋也向王毅表示，要高市撤回相關發言，「政治上的門檻非常高」，因此提議由日中兩國政府重新確認1972年「日中共同聲明」的精神，以此作為「事實上的撤回」。

不過，王毅並未接受這項方案，他表示，「採取模糊的方式並不好。中國有一句話，『問題應該由製造問題的人來解決』。」

此外，針對中國批評持續強化防衛能力的日本正在走向「新型軍國主義」，岩屋也在會談中要求中方避免使用這類說法。

儘管王毅在會談中表示「有必要改善關係」，岩屋仍指出，「我感受到中方對高市政權的看法依然非常嚴厲。」

除了政治議題，岩屋此行也與中國國務院副總理何立峰會談，討論稀土等重要礦產出口管制問題。

岩屋要求中方妥善處理重要礦產對日出口限制，何立峰則表示，如果涉及軍事用途將受到限制，但民生用途「沒有問題」，目前中方正在研究更好的管理方式。岩屋表示，何立峰在會談中也展現出推動日中經濟合作的積極態度。

岩屋以日本國際貿易促進協會會長身分，於9月27日至30日訪問中國，並在北京分別與王毅、何立峰舉行會談。

報導指出，由於岩屋此行受到中方高規格接待，日本國內也有觀點認為，中方可能意在分化日本內部。

岩屋對此表示，中方的安排可能存在各種因素，但中國認為有必要與日本方面維持對話也是事實。他強調，「首先必須有人展開對話，並向中方傳達：日本這邊也有人強烈認為應該改善兩國關係，這一點非常重要。」