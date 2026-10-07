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土耳其反對派大本營市長倒戈 厄多安執政黨成功挖牆腳

中央社／ 安卡拉7日綜合外電報導
土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）。美聯社
土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）。美聯社

土耳其第三大城，同時也是反對派大本營的伊茲米爾（Izmir）市長今天加入執政的正義發展黨（AKP）。此舉對土耳其總統厄多安而言，是一項重大象徵性勝利。

法新社報導，土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）在安卡拉一場電視直播的國會黨團會議上宣布，伊茲米爾市長杜蓋（Cemil Tugay）決定加入伊斯蘭主義政黨正義發展黨，並在熱烈慶祝氣氛中歡迎杜蓋加入。

當杜蓋走上舞台，接過黨徽胸章時，厄多安說：「歡迎伊茲米爾市長杜蓋今天加入正義發展黨的大家庭。」

掌控伊茲米爾市長職位對厄多安來說是一項重大勝利。伊茲米爾是土耳其愛琴海沿岸的世俗派大本營，長期以來一直由反對派人士執政。

儘管此舉有助正義發展黨擴大在伊茲米爾的影響力，但並不意味該黨在伊茲米爾市議會擁有多數席次，市議會目前仍由反對派掌控。

這位反對派大本營地方首長倒戈的時間點，就在執政黨日益嚴峻打壓在野之際。觀察人士指出，一連串被視為出於政治動機的逮捕和訴訟，正鎖定反對派市長和民選官員。

這波打壓行動始於主要反對黨共和人民黨（CHP）在2024年3月地方選舉中取得壓倒性勝利，擊敗正義發展黨，對厄多安造成沉重打擊。

根據獨立新聞網站Diken今天公布的數據，自那時以來，共和人民黨面臨日益嚴重的打壓行動，已有6名省級市長遭到逮捕，其中包括伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），以及29名區級市長，其中13人位於伊斯坦堡。

新聞網站Medyascope上週表示，反對派倒戈人數逐漸增加，目前至少已有17名反對派市長倒戈，轉向正義發展黨。

土耳其 厄多安

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