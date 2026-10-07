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小馬可仕訪問新加坡 擴大經貿科技能源合作

中央社／ 馬尼拉7日專電
菲律賓總統小馬可仕。美聯社
菲律賓總統小馬可仕。美聯社

菲律賓總統小馬可仕今晚開始對新加坡進行5天訪問，除深化雙邊關係、擴大經貿合作外，也將推動數位科技、資料中心及能源等領域合作，並了解新加坡核能技術與安全經驗。

菲律賓駐新加坡大使麥卡瑞格（Medardo Macaraig）下午在新加坡召開記者會表示，新加坡是菲律賓主要外國直接投資來源之一，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）此行可望深化雙邊關係及吸引新投資，為菲律賓民眾帶來更多就業機會。

根據網路直播，麥卡瑞格說，新加坡在人工智慧、資訊科技系統、資料中心及替代能源等領域的發展較為先進，菲律賓可從中汲取經驗。

麥卡瑞格提到，小馬可仕將出席「富比世全球執行長大會」（Forbes CEO Global Conference）並發表演說，會議預計有450位來自世界各地的頂尖企業人士參加，此行可能促成後續討論或商機，包括數位科技、資料中心及能源領域。

麥卡瑞格並說，小馬可仕的另一重要行程是參訪「新加坡核研究與安全院」（Singapore Nuclear Research and Safety Institute），了解新加坡在核能技術及安全方面的經驗。

菲律賓正考慮採用民用核能技術，以降低電費、提高能源保障及減少碳排放。

另一方面，菲律賓外交部發言人拉托內爾（Analyn Ratonel）6日表示，小馬可仕是應新加坡總理黃循財之邀，於7日至11日訪問新加坡。

拉托內爾指出，此次訪問也具有區域意義，因菲律賓即將結束東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席任期，明年由新加坡接棒。

小馬可仕也獲黃循財邀請出席一級方程式（F1）新加坡大獎賽，但遭菲律賓國內一個民間團體質疑不知民間疾苦，在全球能源危機之際參與這項燃料消耗量高的豪華活動。

對此，麥卡瑞格說明，小馬可仕尚未決定是否出席這場賽事；若出席也不需要購買門票，菲律賓政府無需負擔任何費用。

小馬可仕 新加坡 能源

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