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2025年3萬1100移民孩童抵歐洲 聯合國：逾6成獨行
聯合國相關機構今天示警，去年抵達歐洲的移民孩童大多都是獨自前行，他們在途中可能遭受虐待和暴力。
法新社報導，聯合國相關機構透過聲明表示，去年沿著移民路線抵達歐洲的3萬1100位孩童，其中超過2萬人沒有父母或監護人陪伴。
國際移民組織（IOM）秘書長波普（Amy Pope）說道：「這份報告表明，當安全路徑有限，他們必須依賴販運者時，就極易受到暴力及剝削，任何孩童都不該獨自面對這些風險。」
雖然跟2024年相比，經由海路與陸路抵達保加利亞、賽普勒斯、希臘、義大利、馬爾他和西班牙的孩童數減少25%，但無人陪伴比例卻從51%攀升至67%。
抵達歐洲的孩童之中，78%為男生，22%是女生。
國際移民組織還指出，他們訪問4600名15歲至24歲移民，其中有將近一半通報在前往歐洲途中遭受肢體暴力，而利比亞是虐待情事出現最多的地方。
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