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俄鼠疫實驗室傳第2人染不明肺炎 世衛要求說明

中央社／ 日內瓦7日綜合外電報導
伊爾庫茨克抗鼠疫研究所。法新社
伊爾庫茨克抗鼠疫研究所。法新社

俄羅斯1座鼠疫研究實驗室上週發生1名工作人員因不明肺炎死亡，其後又傳出第2名實驗室員工罹患不明原因肺炎，世界衛生組織（WHO）6日表示，已向俄國當局要求提供相關資訊。

路透社報導，這座實驗室位於俄羅斯西伯利亞地區的伊爾庫次克州（Irkutsk），上週發生這起死亡案例後，俄國當局便對數十人進行隔離，並派遣國家衛生監管機關「俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署」（Rospotrebnadzor）署長前往當地處理相關事宜。

俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署6日表示，與死者接觸過的人員當中，尚未發現任何鼠疫病例。但有媒體報導，這座實驗室又出現1名員工感染不明原因肺炎。

世衛當天發布聲明表示，他們已要求俄羅斯方面就最新消息提供說明，並針對重症肺炎的原因及引發公共衛生措施的病原體提供更多資訊。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國已就俄羅斯對於鼠疫實驗室人員死亡一事的處理方式提出正式外交抗議，並敦促莫斯科對這起事件提高透明度。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天則回應表示，俄羅斯已依照既定程序通知世衛，且關於這起事件的報導大多不實，民眾應該以俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署發布的消息為準。

肺炎 實驗室 俄羅斯 WHO

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