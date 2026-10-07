武裝人員護送非法移民闖境 拉脫維亞指白俄混合攻擊

拉脫維亞國家武裝部隊6日表示，本週有一批至少20名非法越境者，在戴面罩且持有武器的人員護送、驅趕下，企圖從白俄羅斯進入拉脫維亞，拉國防軍已阻止這次越境行動。

拉脫維亞公共廣播公司（LSM）報導，國家武裝部隊（NBS）指出，非法越境者的護送人員不僅持有武器，還威脅拉國防軍士兵，並積極驅趕移民朝拉脫維亞方向前進。NBS表示，這次事件與過去多起非法越境事件相比，挑釁行為格外明顯且具攻擊性。

拉脫維亞內政部長東布拉瓦（Janis Dombrava）表示，事件發生數小時後，數名戴面罩的人員進入拉脫維亞境內，破壞電力配電箱並竊走監視攝影機，隨後在邊防部隊抵達前返回白俄羅斯。

根據報導，拉脫維亞國家邊防隊隊長普亞茨（Guntis Pujats）表示，有2部邊境監視攝影機遭竊，當局已採取措施修復受損設施。他指出，這些戴面罩人員可能不是白俄羅斯國家機關成員，而是利用白俄政權默許移民活動的寬鬆態度，協助移民移動的有組織犯罪集團成員。

普亞茨並指出，近期針對邊境資訊科技基礎設施的破壞事件增加，但邊境圍籬遭破壞的頻率已降至約1年前的一半。

NBS表示，事件顯示拉脫維亞與白俄羅斯邊境的蓄意挑釁及混合威脅仍將持續，非法移民被用作向拉脫維亞、同時也是歐盟及北約外部邊境施壓的工具。NBS將繼續支援邊防隊，在拉白及拉俄邊境共同應對非法移民、挑釁及其他混合威脅。

另據報導，拉脫維亞邊防隊本週一另阻止59人從白俄羅斯一側非法越境。今年迄今，拉方已阻止1萬1925人非法越境，已接近去年全年1萬2046人的紀錄。