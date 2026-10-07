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關係升溫…埃及總統訪亞洲3國 首站南韓聚焦經貿合作

中央社／ 開羅7日專電
埃及總統塞西。法新社
埃及總統塞西。法新社

埃及總統塞西近期自埃及啟程展開亞洲3國的國是訪問，7日抵達首站為近年關係明顯升溫的韓國。行程凸顯埃及在中東局勢動盪之際，正尋求擴大亞洲經貿與外交夥伴、以期進一步加強對外貿易及外國至埃及投資。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）6日報導，埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）接受韓國總統李在明邀請，於6日啟程前往韓國訪問，並與韓國主要企業負責人舉行圓桌會議。韓國行結束後也將轉往馬來西亞印尼繼續進行訪問。

埃及總統府發言人沈納威（Mohamed El-Shennawy）表示，塞西此行目的包括推動雙邊政治、經濟及投資合作，並加強與亞洲國家在區域及國際議題上的協調。

報導指出，此次行程是塞西時隔10年後再度訪韓，也是繼2025年11月韓國總統李在明訪問埃及後，雙方元首再度會面。

經濟合作是塞西此次訪韓的重點，2026年1月，埃及與韓國簽署推動全面經濟夥伴協定談判的聯合聲明，並於6月進行首輪戰略對話，以期進一步擴大貿易及投資。

塞西選擇韓國作為亞洲行第一站，並非偶然。埃及與韓國於1995年建立外交關係；2016年更將雙邊關係提升為「全面合作夥伴關係」。韓國外交部指出，兩國過去30年合作已從外交往來，逐步擴展至經濟、文化、發展援助，以及區域與全球安全等領域。

塞西於2016年訪問韓國時，雙方簽署能源、交通、港口及科技等合作協議，協議總金額約達30億美元。此後韓國企業持續在埃及擴大布局，不僅三星、LG等企業在當地設廠生產，韓國也參與埃及交通、能源及國防工業等多項大型基礎建設計畫。

根據「埃及每日新聞報」（Daily News Egypt）報導，韓國在埃及的交通基礎建設中扮演核心夥伴角色，特別是鐵路與捷運系統的車輛供應、號誌現代化，及技術本地化轉移。例如韓國軌道交通巨頭「現代樂鐵」（Hyundai Rotem）長期為開羅地鐵提供車廂並進行現代化升級。

埃及投資部知情人士表示，韓埃關係近年明顯升溫，埃及也持續邀請韓國企業參與基礎建設、人工智慧、先進科技、數位轉型、綠色能源及製造業等領域。

埃及 中東 印尼 李在明 馬來西亞

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