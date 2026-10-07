陸外交部直呼日相高市早苗姓名 日本：尊重領導人是國際禮儀

中國外交部發言人郭嘉昆9月30日在例行記者會上直呼日本首相高市早苗姓名，未稱「日本首相」頭銜。日本外務省新聞官北村俊博今天表示，已就此事已向中方提出交涉。

日本共同社、「產經新聞」報導，北村俊博指出：「即使雙方立場不同，對一個國家的領導人表示尊重，在國際禮儀上也是理所當然的。」至於具體提出了哪些要求，北村則以「外交上的往來」為由，不予透露。

香港「星島日報」2日刊文表示，郭嘉昆在記者會上回答日本「不設禁忌討論核武器」時，直呼高市早苗，拿掉「日本首相」4字。

文章指出，中國外交部向來字斟句酌，因此此舉並非口誤，並形容這是中國對日本外交的「降級」。