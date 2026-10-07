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日本前外務大臣說明訪中情形 雙方認為須改善日中關係

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本前外務大臣岩屋毅本月稍早說明9月訪中的情形，會見中國外交部長王毅（右）期間，雙方一致認為「有必要改善」日中關係。新華社
日本前外務大臣岩屋毅本月稍早說明9月訪中的情形，會見中國外交部長王毅（右）期間，雙方一致認為「有必要改善」日中關係。新華社

日本前外務大臣岩屋毅本月稍早說明9月訪中的情形，會見中國外交部長王毅期間，雙方一致認為「有必要改善」日中關係。岩屋毅也呼籲日相高市早苗政府持續努力改善對中關係。

岩屋毅上月底以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長的身分訪問北京，並接連與王毅及中國國務院副總理何立峰會晤。這是高市去年11月在國會發表涉台言論，日中關係惡化後，王毅首度公開與日本政治人物會面。

日本富士新聞網（FNN）今天報導，岩屋毅本月2日在選區大分縣別府市召開記者會，說明此行「是因為當前嚴峻的日中關係，希望訪中能有助於成為改善日中關係的契機」。

岩屋毅也在記者會表示，「坦白說，原因是我們（日本）而起，因此我認為，希望日本政府能充分採取動作改善關係」。

岩屋毅也指出，王毅在會中稱「日中關係再次面臨嚴峻局面，當前需要再次實現關係正常化」，對日中關係表達嚴峻看法，並要求高市「修正」涉台言論。

岩屋毅在記者會上表示，他與王毅會面時，雙方一致認為日中關係「有必要改善」，但他也感受到中方態度嚴厲。

岩屋毅說：「我感覺中方的應對態度很嚴厲，但王毅外長也認為日中關係有必要改善，這一點雙方是一致的。外交是由兩國政府之間進行的，因此我請中國政府敞開日中之間溝通的窗口，也希望日本政府繼續努力改善雙邊關係。」

岩屋毅認為，此次會談是推動日中關係改善向前邁進的一步，並表示「希望今後繼續努力」。

王毅 日本 高市早苗 何立峰 北京

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