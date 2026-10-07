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法國高中生抗議爆衝突 近500人被捕、馬克宏急開會

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
法國學生6日在南特示威，抗議教室過度擁擠、教師短缺及校舍老舊，並歸咎教育經費不足。路透
法國學生6日在南特示威，抗議教室過度擁擠、教師短缺及校舍老舊，並歸咎教育經費不足。路透

法國高中校舍老舊、教育資源匱乏等問題掀起大規模抗議行動，今天演變成零星暴力衝突，近500人被捕，總統馬克宏（Emmanuel Macron）為此召開緊急會議。

法新社報導，這波示威潮始於9月下旬，15至17歲學生在全國數百所高中封鎖校門，以抗議校舍年久失修和教師人力短缺。

美國總統川普今天將法國動亂歸咎於「大規模移民」與伊斯蘭教，藉此在美國期中選舉前，大力宣揚其全球右翼政治論述。

在法國，家長、教師及工會人士也加入高中生的抗議行列，巴黎和其他城市都可見到示威活動。

法國內政部指出，全國共有25.6萬人參與抗議，今天至少488人被捕，另有43名安全部隊人員受傷；工會主辦方則估計抗議人數達45萬人。

法國政府消息人士表示，馬克宏預計今天深夜與內政部長努涅斯（Laurent Nunez）及教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）等官員會面，以因應這波動亂。

●希望聲音被聽見

16歲的雅尼斯（Yanis）表示，在示威活動演變成暴力衝突前，學生一直覺得自己的聲音被忽視。他說：「這讓我們覺得，好像所有事情只能靠暴力才能解決。」

儘管許多抗議活動和平進行，仍有部分示威者縱火、破壞公車候車亭，或與鎮暴警察發生衝突，警方則使用警棍、催淚瓦斯及鎮暴彈藥回應。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）譴責與抗議活動相關的暴力行為，並告訴國會議員，政府絕不容許暴力。

他說，燒毀校園無法改善校舍狀況．他也否認政府下令警方「鎮壓」抗議者。

勒克努還說，全國高中將在7日至9日期間選擇一天停課半天，以便校內進行「內部民主」討論。

法國政府表示，自這波抗議行動開始以來，已有215名學生及715名警察受傷。

政府已著手處理學生提出的訴求，但同時指控左翼政黨「不屈法國」（France Unbowed, LFI）鼓動這場運動。不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）強力支持抗議活動，但也呼籲採取非暴力方式。

●逾6500人遭逮捕

17歲的湯瑪斯（Thomas）來自巴黎郊區瓦爾德馬恩省（Val-de-Marne），他說，自己學校有部分教室連課桌椅都不夠，廁所也沒有門、衛生紙和肥皂，「我們只希望有更好的學習環境。」

教師與家長也加入示威，在里昂（Lyon），有家長組織活動聲援年輕人，教師尤尼斯（Rindala Younes）則表示，希望協助學生「和平傳達訴求」。

國際特赦組織（Amnesty International）表示，法國當局應「停止近期在學生抗議活動中使用過度的武力鎮壓」。

努涅斯表示，警方已針對涉嫌不當執法的指控展開10起內部調查。

法國教育部表示，自這波抗議行動開始以來，已有24所學校遭縱火或洗劫。

法國總理辦公室表示，迄今已有超過6500人被捕，其中大多是未成年人，此外還有85名教職員受傷。

馬克宏 衝突 法國

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