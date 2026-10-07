抗衡中國威脅！日本安保三文件擬鬆綁 納入研究引進核潛艦

日本長期奉行「非核三原則」，即不擁有、不製造、不引進核武，但日本媒體引述知情人士6日透露，日相高市早苗政府預定在年底前修訂《國家安全保障戰略》等安全保障3文件，內部浮現一項方案，擬納入啟動檢討自衛隊引進核動力潛艦的方針。隨著中國大陸加強向太平洋等海域擴張，有分析認為，部署具備長時間潛航能力的核潛艦，對維持嚇阻力不可或缺。

共同社與讀賣新聞報導，高市政府為修訂安全保障3文件而設立的專家會議上，有人主張引進核潛艦，但也有人態度謹慎。自民黨執政盟友日本維新會則指出，能夠在水下運用艦載垂直發射系統的潛艦，動力只能是核能，並敦促儘早引進。自民黨提交給高市的建議則僅提出「活用次世代動力」，沒有點明具體動力種類。

不過，引進核潛艦仍是敏感議題。高市政府將參考專家會議及執政黨意見，慎重決定安全保障文件的具體表述。消息人士表示，即使文件提及核潛艦，也不代表日本已決定取得；若寫入「檢討持有」，即可著手調查研究，之後預計再花數年決定是否持有。

消息人士指出：「如果在新的3份文件中寫明『研究』持有核潛艦相關課題，那麼無論最終是否持有，都將更容易展開具體討論。」自民黨一名高層也表示：「如果寫入『反覆研究討論』，就可以公開模擬運用並估算成本。」

日本歷代內閣依據《原子能基本法》的核能和平利用原則，一直不允許將核能用於軍事目的，並沿用1965年科學技術廳長官的見解，認為自衛艦不得採用核能推進。核動力潛艦則能長時間潛航，速度也比常規動力艦艇快，在周邊海域執行警戒監視或行使反擊能力時，可更機動應對，有助提升嚇阻力。

然而，核潛艦建造成本預計將是常規動力潛艦的數倍，核動力系統的維護、整備及操作也需要專業技術，人才培育同樣是一大課題。日本政府專家會議計畫最早11月下旬彙整報告，執政聯盟也預計在此前後進行內部協調。官房長官木原稔和防衛大臣小泉進次郎都曾表示，不應排除討論持有核潛艦，但自民黨內審慎意見依然較強，相關討論仍將面臨波折；若協調陷入僵局，最終可能交由高市判斷。