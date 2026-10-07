菲律賓與波蘭深化防務合作 維護國際秩序

菲律賓總統小馬可仕與來訪的波蘭總統納夫羅茨基舉行雙邊會談，雙方同意深化防務與安全合作，考慮將雙邊關係提升至「戰略夥伴關係」，共同維護國際秩序與共同價值。

納夫羅茨基（Karol Nawrocki）於10月5日至8日對菲律賓進行國是訪問，這是自1973年兩國建立外交關係以來，首次有波蘭總統對菲律賓進行國是訪問。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨天在總統府馬拉坎南宮與納夫羅茨基舉行雙邊會談。

根據馬拉坎南宮今晨發布的新聞稿，小馬可仕對菲波防務與安全合作進展表示歡迎，包括波蘭自2025年起以觀察員身分參與菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，以及菲律賓向波蘭採購S-70型黑鷹直升機。

菲律賓自2019年起，透過兩份合約向波蘭採購48架S-70，今年8月已全數交貨。

小馬可仕補充，菲律賓與波蘭今年7月在華沙舉行了首屆聯合防務合作委員會（Philippines-Poland Joint Defense Cooperation Committee）會議，雙方將以此成果為基礎，進一步推動聯合訓練及教育機會。

他強調，菲律賓與波蘭之間最直接的連結，就是對共同價值體系的信任以及對國際法的尊重，任何企圖透過武力或恫嚇改變領土界線，對兩國而言都是無可接受。

小馬可仕未點名任何國家，但菲律賓近年頻繁與中國在南海發生海上對峙及摩擦，且有升溫跡象。

另根據波蘭總統府網站發布的新聞稿，納夫羅茨基指出，安全議題是此次雙邊會談的重心，他與小馬可仕討論了歐洲和東南亞局勢、海上安全、國家韌性、網路安全以及戰略供應鏈安全。

納夫羅茨基說：「波蘭和菲律賓雖然相隔數千公里，但近年來的經驗表明，歐洲安全與印太地區的安全不能再孤立地看待。」

他提及俄羅斯對烏克蘭的侵略以及對歐盟成員國的混合威脅，國家主權、領土完整和國際法正遭到破壞，因此尊重國際秩序的國家之間維持對話至關重要。

納夫羅茨基並說，波蘭與菲律賓共享天主教傳統以及天主教價值觀，人民重視家庭、傳統、信仰及團結，兩國具備將雙邊關係提升至「戰略夥伴關係」層級的基礎。

除防務外，小馬可仕與納夫羅茨基也討論貿易、投資、工業、農業、科學與科技、資訊通信科技、能源、法律合作、觀光及民間交流等議題；兩國6日也在馬尼拉簽署了刑事司法互助協定。

菲律賓與波蘭於1973年9月22日正式建立外交關係。今年菲律賓擔任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，波蘭於7月聯同瑞典、羅馬尼亞及立陶宛加入「東南亞友好合作條約」（TAC）。