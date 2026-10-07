聽新聞
0:00 / 0:00
金正恩向普亭致生日賀電 承諾提供堅定不移支持
北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）致以生日賀電，承諾對俄羅斯提供「堅定不移的支持」，同時讚揚莫斯科對烏克蘭發動的戰爭為「神聖的」。
法新社報導，自俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面入侵以來，北韓已成為克里姆林宮的關鍵盟友，派遣軍人支援莫斯科的戰爭行動，藉此換取經濟利益與軍事技術。
南韓情報機構去年估計，約有2000名北韓軍人在俄烏戰爭中陣亡，更近期的評估則指出，陣亡或受傷人數約有6000人。
北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在賀電中表示：「我很高興能與您建立良好友誼，並為我們兩國關係的發展開啟新篇章。」
金正恩說：「我重申我們對您與俄羅斯聯邦堅定不移的支持。」他補充說，他「堅信俄羅斯人民這場正義的神聖戰爭…必將以勝利告終」。
這封生日賀電發出之際，南韓政府與烏克蘭的關係正陷入緊張。此前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透露，兩名遭俘擄的北韓軍人已移交由首爾當局拘留。
首爾方面譴責此事被曝光，稱這項行動本該保密，這也讓基輔要求提供軍備補給一事更加複雜。
南韓迄今尚未向烏克蘭提供致命武器，理由是國內禁止對交戰國提供軍事援助。澤倫斯基則表示，平壤準備派遣更多軍人到俄羅斯，協助對烏克蘭的戰事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。