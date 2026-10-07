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金正恩向普亭致生日賀電 承諾提供堅定不移支持

中央社／ 首爾7日綜合外電報導

北韓國營媒體今天報導，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）致以生日賀電，承諾對俄羅斯提供「堅定不移的支持」，同時讚揚莫斯科對烏克蘭發動的戰爭為「神聖的」。

法新社報導，自俄羅斯2022年對烏克蘭發動全面入侵以來，北韓已成為克里姆林宮的關鍵盟友，派遣軍人支援莫斯科的戰爭行動，藉此換取經濟利益與軍事技術。

南韓情報機構去年估計，約有2000名北韓軍人在俄烏戰爭中陣亡，更近期的評估則指出，陣亡或受傷人數約有6000人。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩在賀電中表示：「我很高興能與您建立良好友誼，並為我們兩國關係的發展開啟新篇章。」

金正恩說：「我重申我們對您與俄羅斯聯邦堅定不移的支持。」他補充說，他「堅信俄羅斯人民這場正義的神聖戰爭…必將以勝利告終」。

這封生日賀電發出之際，南韓政府與烏克蘭的關係正陷入緊張。此前，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透露，兩名遭俘擄的北韓軍人已移交由首爾當局拘留。

首爾方面譴責此事被曝光，稱這項行動本該保密，這也讓基輔要求提供軍備補給一事更加複雜。

南韓迄今尚未向烏克蘭提供致命武器，理由是國內禁止對交戰國提供軍事援助。澤倫斯基則表示，平壤準備派遣更多軍人到俄羅斯，協助對烏克蘭的戰事。

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