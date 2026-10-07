美兵涉殺日女全軍受罰！沖繩美軍暫停行動48小時 禁酒宵禁1個月

路透報導，美軍陸戰隊士兵巴拉德涉嫌在沖繩殺害39歲女子屋宜杏奈並搶走財物，引發日本政府強烈抗議後，駐沖繩美軍6日宣布祭出一連串整頓軍紀措施，包括全體美軍人員實施為期1個月的宵禁及禁酒令，並暫停所有軍事行動48小時，接受行為規範與紀律訓練。

這起命案再度引爆沖繩民眾對駐日美軍的反彈，那霸及東京均出現抗議活動，恐讓高市政府推動普天間基地搬遷更加棘手。沖繩縣新任知事古謝玄太7日將與高市會面商議對策。古謝支持將基地從人口稠密的宜野灣市遷往名護市沿海的邊野古地區，但反對者則主張美軍全面撤出沖繩。沖繩縣與那國島距離台灣最近處僅約110公里，是美日嚇阻中國潛在軍事行動的重要戰略據點。

20歲陸戰隊士兵巴拉德（Devin Jacob Ballard）隸屬沖繩縣宜野灣市普天間基地，被指控3日凌晨在那霸市一家飯店內殺害39歲女子屋宜杏奈，並搶走她的錢包與背包。警方4日凌晨逮捕巴拉德，目前由日方拘押；巴拉德否認犯案。

駐日美軍陸戰隊第三遠征軍司令華森（Benjamin Watson）聲明，美軍與沖繩居民的每一次互動，都可能建立或破壞彼此的信任，而這份信任對美日合作至關重要。他說：「雙邊信任受損會影響美日同盟的力量及地區安全。」

日本首相高市早苗此前已怒轟這起命案「極其殘忍且凶惡」，並表示日本政府已向美方提出強烈抗議，要求美方對調查提供最大程度協助、整頓駐日美軍軍紀，並徹底防止類似事件再次發生。

警方表示，屋宜杏奈3日凌晨被發現倒臥飯店房內、失去意識。司法解剖顯示，她因頸部遭壓迫而窒息死亡。美媒「星條旗報」引述警方指，巴拉德涉嫌壓住屋宜的頸部，導致她窒息死亡。

當地媒體報導，屋宜未依原定時間退房後，飯店人員才進入房內查看。警方隨後出動約200名警力，追查先前被監視器拍到與屋宜一同進入飯店的男子，最終鎖定並逮捕巴拉德。

日本是全球美軍海外駐軍規模最大的國家，其中駐日約1萬8000名美軍陸戰隊員多數部署在沖繩。長年以來，美軍駐紮引發的噪音、軍機事故及美軍人員違法違紀事件，不斷引發當地居民不滿。1995年3名美軍人員性侵一名12歲沖繩女童，更曾掀起大規模抗議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 沖繩縣宜野灣市普天間基地。路透