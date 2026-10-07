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深陷黑幫暴力與動盪 海地宣布無限期延後大選
官員今天表示，長年陷入幫派暴力與政治動盪的海地，原定今年稍晚舉行的選舉已無限期延期。
法新社報導，海地自2016年以來未舉行選舉，最後一任總統於2021年遇刺身亡後，至今仍未有人接替。
總統與國會選舉原定於12月13日舉行首輪投票，第2輪投票則定於2027年2月21日。
負責籌辦選舉的臨時選舉委員會（Provisional Electoral Council）在聲明中表示：「原定進行競選活動的期間已延後。」聲明未提及新的選舉日期，並表示相關日程表「將儘速對外公布」。
委員會表示，選舉時程將更新，以納入「整體流程的技術與作業需求，也要確保具備能讓選舉每個階段順利舉辦的必要條件」。
聲明中補充指出，選民登記工作目前仍持續進行。
一名不願具名的海地選舉委員會成員向法新社證實，「12月13日已不再是選舉日期」，並表示「我們正在制定新的選舉時程」。
截至今天，自7月20日展開選民登記以來，僅有76萬9000人完成登記。
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