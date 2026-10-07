席洛卡普拉當選科索沃總統 議會及時避免提前大選

科索沃國會今天清晨在憲法期限前選出經濟學家席洛卡．普拉擔任總統，避免這個歐洲最貧困國家之一再次提前舉行選舉；國會也在期限前通過修法，大幅限縮科索沃特別分庭的權限。

綜合路透社和法新社報導，席洛卡．普拉（Justina Shiroka Pula）在120席國會獲得81票，僅比所需票數多出一票。若未能選出新總統，科索沃將如6月一樣，再度舉行提前國會選舉。

席洛卡．普拉在投票後表示：「這個任期不屬於某一個人，而是屬於我們的公民…我將成為所有公民的總統。」

這場總統選舉是在執政黨自決運動（Vetevendosje）與最大在野黨科索沃民主黨（Democratic Party of Kosovo）達成協議後完成。總理庫提（Albin Kurti）政府以推動限制科索沃特別分庭（Kosovo Specialist Chambers）權限的修法，換取在野黨支持席洛卡．普拉出任總統；經過一夜緊張磋商後，修正案在國會選出總統的最後期限前幾分鐘通過。

科索沃特別分庭雖依據科索沃法律設立，卻設於荷蘭海牙（The Hague），專門審理科索沃戰爭期間阿爾巴尼亞裔游擊隊犯下的罪行。科索沃在野黨及退伍軍人團體長期批評這個法庭，許多前科索沃解放軍（KLA）領袖在當地仍被視為國家英雄。

修法爭議也與法庭近期的判決有關。科索沃特別分庭9月16日裁定前總統塔其（Hashim Thaci）及另外3名前KLA領袖犯下戰爭罪，合計判處81年有期徒刑。塔其因1990年代科索沃爭取脫離塞爾維亞期間犯下的罪行，被判處25年徒刑，判決引發抗議。

科索沃特別分庭裁定，塔其等4人須為KLA成員在戰爭期間犯下的謀殺、非法逮捕、酷刑及不人道對待等罪行負刑事責任。

根據修正案原文，科索沃特別分庭未來將不得調查、起訴戰爭期間犯下的戰爭罪及違反人道罪，管轄權將限於戰後不久在科索沃境內發生的犯罪。

修法也將允許罪犯在科索沃服刑，最高刑度限為15年，並為總統特赦開路。

法案通過後，聚集在國會附近的數千名示威者歡欣鼓舞，首都普里斯汀納（Pristina）上空施放大量煙火慶祝。不過，這項修法不影響塔其等4名前KLA領袖目前已被判處的刑期，他們已表示將依照科索沃特別分庭既定程序提出上訴。

在科索沃，總統職位雖以象徵性為主，卻經常成為政治不穩定的來源，因為總統必須取得國會2/3多數支持才能當選，而各黨經常難以就候選人達成共識。

1953年出生的席洛卡．普拉現為科索沃科學與藝術學院院長，也是經濟學教授，2008年至2011年曾任經濟部長。