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干卿底事？北韓開砲 批美對台軍售加劇台海緊張
北韓官媒北韓中央通訊社7日指出，平壤當局批評美國向台灣出售武器並提供軍事支持，指控華府加劇台海緊張。
路透報導，北韓中央通訊社（KCNA）在一篇評論引用北韓國際問題分析人士金明哲指出，美國的對台政策正在破壞地區和平與穩定，並且譴責美國出售的戰機出現在台灣。
這篇評論表示，美國「應該三思」，思索是否已準備為台灣的安全，與中國大陸正面交鋒，及是否能因應此舉的後果。
同時，北韓中央通訊社也報導，北韓領導人金正恩在致俄羅斯總統普亭的生日賀電中承諾，將繼續支持俄國及其戰爭行動，並表示北韓將繼續擴大雙方全面戰略夥伴關係框架下的合作。
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