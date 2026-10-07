快訊

MLB／關鍵時刻靠山本由伸！7局狂飆10K助道奇退勇士系列賽聽牌

直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

聽新聞
0:00 / 0:00

俄鼠疫疑雲引美國警戒！昔武器研究釀炭疽疫情 真相13年後才曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊爾庫次克抗鼠疫研究所。美聯社
伊爾庫次克抗鼠疫研究所。美聯社

華爾街日報報導，俄羅斯西伯利亞爆發疑似肺鼠疫事件後，美國升高對莫斯科施壓。多名美國官員透露，華府已透過不公開的正式外交照會向俄羅斯表達關切。事件引發華府警戒非空穴來風，美方2025年曾評估俄羅斯仍保有蘇聯時期生物武器計畫，且曾隱瞞生物軍事研發事故而造成炭疽病疫情的前例，俄國當局起初僅稱是受污染肉品所致。

美國總統川普透露美方內部正深入討論，且已安排就此事件與俄羅斯總統普亭通話，最快7日公布更多消息。雙普通話正值華府將在10月18日前決定是否對俄羅斯祭出新一波制裁。國務卿魯比歐也呼籲俄方加強透明，對外公開更多資訊。他強調，美方幾乎每小時掌握事態發展，且不只美國，國際上多個機構也正追蹤發展。

根據俄羅斯媒體報導，28歲鼠疫研究員希皮洛娃（Daria Shipilova）任職於伊爾庫次克抗鼠疫研究所（Irkutsk Anti-Plague Research Institute of Siberia and Far East），據報9月底在實驗室打破裝有肺鼠疫病原體的試管，幾天後急症身亡。不過，俄羅斯官方至今未證實她感染鼠疫，也未公布確切死因，僅稱她死於病因不明的肺炎。

根據2005年制定的《國際衛生條例》（International Health Regulations），一旦發生可能構成國際關注公共衛生緊急事件的情況，各國須在24小時內通報世界衛生組織（WHO），並持續提供實驗室檢驗結果及防疫措施等詳細資訊。

俄羅斯雖已向世衛組織提供部分資訊，但仍未回答究竟進行哪些檢驗等基本問題。世衛組織6日評估，事件對境外構成的風險「非常低」。不過，外界仍有所疑慮，鄰近的中亞國家已加強邊境及機場防疫措施。

美國官員指出，俄方不願充分公開資訊的情況，與中國大陸在新冠疫情爆發初期欠缺透明度存在相似之處，但目前沒有跡象顯示，事件可能演變如新冠疫情。專家則強調，即使莫斯科認為不至於構成國際公衛緊急事件，充分公開資訊仍有助於降低外界對疫情跨境擴散的疑慮。

華爾街日報提到，俄羅斯過去在生物研究方面的紀錄讓美方保持警戒。美國國務院2025年報告指出，美方評估俄羅斯承接蘇聯時期用於攻擊目標的生物研究與開發計畫，相關計畫「並未遭到拆除」，而是持續存在並發展，違反《禁止生物武器公約》。

除此之外，1979年，在蘇聯斯維爾德洛夫斯克、也就是現在的葉卡捷琳堡，一處設施發生事故並引發炭疽疫情。蘇聯當局起初宣稱，民眾染病是食用受汙染肉品所致；直到蘇聯解體後，俄羅斯首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）1992年才承認，疫情源頭與一項軍事研發有關。

而這次事件源頭的伊爾庫次克抗鼠疫研究所，今年稍早才與中國舉行雙邊演練，模擬如何因應傳染病疫情爆發。該研究所1934年成立，除了鼠疫，也從事霍亂、炭疽及布魯氏菌病等嚴重傳染病的監測與研究。

疫情 武器 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄實驗室人員染鼠疫亡 美懷疑是生物武器

俄羅斯淡化鼠疫疑慮 川普稱美方願提供協助

俄鼠疫研究員急症亡 189人隔離、傳3醫院遭封鎖…美：密切關注

黑死病病原體恐外洩？俄研究員打破試管急病亡 3醫院封鎖近200人隔離

相關新聞

美國退出世衛組織後搶補位 路透：中國擬推人選角逐WHO秘書長

路透6日獨家報導，4名外交官和1名知情人士表示，中國大陸計畫在最後階段提出世界衛生組織（WHO）秘書長候選人，讓中方有機會在美國退出世衛組織後擴大影響力。

美國校園禁書目錄：禁書事件破紀錄，日本知名漫畫也列入黑名單

美國筆會（PEN America）在2026年10月5日發表最新調查報告，統計全美在2025年至2026學年度，各公立學校總共發生11,982起禁書事件、合計7,370本不同書名的圖書被列上黑名單，這是美國筆會從2021年統計禁書名單以來，數量最多的一次。調查報告中也特別指出，日本漫畫如諫山創《進擊的巨人》、高橋留美子《犬夜叉》、石田翠《東京喰種》、甚至已經紅遍國際的鳥山明《七龍珠》等作品，都名列美國校園禁書目錄中。雖然日漫已經不是第一次上榜，但筆會認為越來越多日漫作品被禁確實形成趨勢；另一方面，筆會調查中發現許多學校使用AI工具代為審查，但是粗糙的AI用法反而讓禁書名單灌水膨脹，欠缺實質意義的「適齡適讀」原則。

北韓突就台灣警告美國！劍指首批抵台F-16V 嗆：準備與中國對抗？

北韓7日罕見就台海議題向美國發出警告，將矛頭指向近期首批抵台的美製F-16V戰機，批評華府持續對台軍售及提供軍事支持，正在升高台海緊張局勢，並警告美國應三思，是否準備好為了台灣安全與中國大陸正面對抗，以及能否承受相關後果。

干卿底事？北韓開砲 批美對台軍售加劇台海緊張

北韓官媒北韓中央通訊社7日指出，平壤當局批評美國向台灣出售武器並提供軍事支持，指控華府加劇台海緊張。

俄鼠疫疑雲引美國警戒！昔武器研究釀炭疽疫情 真相13年後才曝光

華爾街日報報導，俄羅斯西伯利亞爆發疑似肺鼠疫事件後，美國升高對莫斯科施壓。多名美國官員透露，華府已透過不公開的正式外交照會向俄羅斯表達關切。事件引發華府警戒非空穴來風，美方2025年曾評估俄羅斯仍保有蘇聯時期生物武器計畫，且曾隱瞞生物軍事研發事故而造成炭疽病疫情的前例，俄國當局起初僅稱是受污染肉品所致。

南韓亞運男足奪金球員卻喊只為免兵役 國防部：考慮取消免役特例

南韓國家男子足球隊在愛知-名古屋亞運奪得金牌，但部分球員賽後公開表示，參賽主要是為了免服兵役，而非爭取金牌，再度引發南韓兵役豁免制度的公平性爭議。南韓國防部6日指出，正考慮縮減或廢除針對運動員與藝術家的兵役豁免制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。