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中國擬縮減APEC議程 部長級會議傳線上舉行引發疑慮

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

中國11月將主辦亞太經濟合作會議峰會，據「金融時報」引述知情人士報導，中國擬縮減峰會議程，將外交與貿易部長級會議改為線上舉行，並取消領袖閉門會議，引發與會者擔憂北京限縮多邊對話及實質交流空間。

「金融時報」（Financial Times）引述6名知情人士報導，中國在深圳主辦亞太經合會（APEC）已提議將一場由外交與貿易部長參與的重要會議改為線上舉行。

其中5名知情人士披露，中國也計劃取消傳統上在峰會期間舉辦、讓各國領袖能夠更自由互動的「閉門會議」。

這次APEC峰會是中國自2014年以來首次主辦，有可能被美國總統川普與中國國家主席習近平之間的會晤所主導，這也將是他們今年第3次會面。

然而，中國如今縮減議程的做法令與會者感到憂慮，他們擔心習近平可能利用這場活動提升北京的國際形象，同時減少各國進行實質性討論的機會。

一名知悉簡報的人士指出，北京希望藉此展示中國的優勢，而非舉辦一場真正具有實質意義的國際論壇。

另一名人士則表示，中國希望對整個活動進行「舞台式管理」（stage manage），稱「這削弱了APEC的精神」。

在美國對國際組織採取較為退縮立場之際，中國希望利用今年的論壇將自己定位為多邊主義的重要倡議者。

此外，中國也將尋求展示自身的科技實力。這次峰會是選在深圳舉行，而這個南方城市是中國最重要的高端創新中心之一，涵蓋機器人、無人機等領域。

APEC峰會由21個環太平洋經濟體組成，美國與俄羅斯均在其中。部長級會議被視為APEC最重要的環節之一，因為它能提供比幾天後舉行、較領袖峰會更深入的對話機會。各國通常會派出貿易部長與外交部長參加。

一名知情人士說：「真正有實質內容的一直都是每年的部長級會議。」

中國並未向與會者說明為何主張以線上會議進行。部分與會者認為，這將使北京更容易掌控複雜的會議安排，並降低出現尷尬局面的風險。

幾名知情人士指出，APEC是少數同時包含中國與台灣的重要多邊國際組織之一。台灣以「中華台北」（Chinese Taipei）名義參加APEC會議，歷年都是派特使參與領袖峰會，而非總統本人出席。

3名知情人士表示，領袖會議可能縮減為只有一場晚宴與一次全體會議，取消許多峰會常見的閉門會議環節。

APEC秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）在接受「金融時報」訪問時表示，目前區域行程非常繁忙，APEC、東協（ASEAN）以及東亞峰會等會議都集中在短短幾天內舉行。他說：「儘管行程相當緊湊，我們仍預期亞太經合會領袖週將有踴躍出席的情況。」

川普已確認將會出席，這將是今年美中兩國領導人原定4次會晤中的第3次。川普9月在華盛頓接待習近平，習近平預計12月還將出席在邁阿密（Miami）舉行的20國集團（G20）峰會。

知情人士表示，縮減APEC峰會的計畫仍有可能改變，但目前中國似乎對這項立場已相當堅定。

APEC 峰會 亞太

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