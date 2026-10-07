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路透：中國擬推宋莉角逐世衛秘書長 填補美退出空缺

中央社／ 日內瓦6日綜合外電報導

4名外交官員與一名知情人士表示，中國計劃在最後階段提名一名候選人角逐世界衛生組織（WHO秘書長，讓北京有機會在美國退出世衛組織後擴大影響力。

路透社報導，北京長期以來一直試圖在聯合國等多邊機構中承擔更多責任，而美國在總統川普執政之下，正逐漸減少與聯合國和部分組成機構的接觸。

世衛組織率領國際對抗疾病與衛生危機，例如目前在剛果民主共和國爆發的伊波拉（Ebola）疫情，以及近期的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

消息人士透露，中國打算提名宋莉（Song Li）接替現任秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），宋莉是資深公共衛生官員，擁有20年婦幼衛生政策和國際合作經驗。宋莉與中國駐日內瓦代表團尚未回覆路透社的置評請求。

外交消息人士表示，中國擬議推出提名人選，明顯顯示中國希望填補美國逐步退出留下的空缺。這個聯合國衛生機構因失去最大捐助國，被迫進行大規模重組、縮減活動、削減高階管理職位並裁減數以千計的工作崗位。

川普政府曾多次批評世衛組織對疫情的處理方式，指控世衛偏袒中國，即COVID-19起源地，但世衛組織否認這項說法。

中國已宣布將向世衛組織提供額外資金，但距離填補美國留下的缺口還有很大的差距。

世衛組織將在區域委員會舉行最後會議後，公布完整的提名人選名單，這些會議預計將於11月初舉行。然而，分別代表沙烏地阿拉伯、比利時、卡達、波札那、印尼與西班牙的6名候選人，已選擇在世衛組織網站上公開他們的身分。

在COVID-19疫情期間，世衛組織與中國之間的關係曾引發緊張情勢，由於問題仍未完全消散，宋莉可能面臨外界檢視。

2020年，宋莉曾擔任一份論文的主編，針對中國女性提供COVID-19防控指引，並為疫情期間婦幼健康管理制定國家標準。

如果獲選為秘書長，她將成為繼陳馮富珍（Margaret Chan）之後，第2位執掌世衛組織的中國籍人士。

路透 秘書長 WHO

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