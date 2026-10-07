聽新聞
0:00 / 0:00
中國監控賴總統家人 美眾院特別委員會：中共是全球威脅
美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾今天就賴總統家人被中共間諜跟監指出，這令人毛骨悚然，中共動搖台海穩定的野心是全球威脅。穆勒納爾希望賴總統與家人知道，特別委員會及美國民眾力挺他們。
中共間諜在美國監控總統賴清德的家人，聯邦調查局（FBI）4日逮捕34歲女子張婉瑩（Wanying Zhang），張婉瑩5日出庭後被羈押。
聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」6日發表新聞稿，委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）指出，中共再度於美國監控及騷擾無辜民眾，這侵犯了美國主權，令人極其厭惡。
穆勒納爾表示，這項行動意在協助中共針對在美國領土上台灣總統的家庭成員採取進一步行動，這令人感到毛骨悚然。他並提醒各界，中共動搖台海穩定的野心是全球威脅。
他肯定執法人員逮捕涉嫌者，並強調，「她（張婉瑩）將面臨公平審判」。穆勒納爾強烈譴責中共侵犯美國主權及對台灣危險的好戰敵意。
穆勒納爾表示：「希望賴總統及家人知道，特別委員會及美國民眾力挺支持他們。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。