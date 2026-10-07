法國示威高中生滿肚子苦水 怨課表太滿沒生活可言

法國高中生今天發起爭取教育資源的全國性示威，面對媒體訪問，他們滔滔不絕地闡述上街抗議的理由，從上課時間太長，乃至對升學公平性的質疑，人人都有滿肚子苦水。

法國高中生抗議教育資源不足，今天展開全國示威「第3幕」，許多教師、家長、大學生及各大工會參與巴黎下午在共和國廣場（Place de la République）集結的遊行。

就讀於巴黎郊區高中的莎拉（Sarah）接受中央社記者訪問時說，高中生面臨的困境包括校舍老舊和課表太滿，在夏季攝氏40度高溫下要學生考試，非常荒謬；從早上8時上課到晚上6時，使學生沒時間投入課外活動，「對我們的心理健康一定有不良影響」。

此外還有班級人數太多，「我們怎能要求老師在一個35人的班級裡關注到每個人，還要因材施教？簡直一團亂。我們沒辦法在這種條件下學習」。

莎拉也替教師們抱屈，「教師的薪水（低得）不可思議，誰想當老師？沒人」，這一點真的必須改變。

根據法國教育部數據，2024年國家教育體系內的教師每月平均淨薪資為3090歐元（約新台幣11萬元），但實際收入依工時、年資、教育階段等因素而有很大差異。作為參考基準，法國2026年全職工作的淨基本薪資為每月1477.93歐元。

針對備受高中生批評的大學申請分發系統Parcoursup，莎拉認為：「這是一種社會篩選，意味著在巴黎亨利四世高中（Lycée Henri IV）、路易大帝高中（Lycée Louis le Grand），學生獲得的待遇和我們這些郊區學生不一樣，我們的機會從一開始就不平等。」

亨利四世高中和路易大帝高中位於巴黎拉丁區，常被視為菁英學校。

莎拉想對有權力改變現狀的政府官員說：「傾聽年輕人的聲音，我們是未來的主宰，這很重要，我們也有發言的權利，有被傾聽的權利，我們是法國的未來。」

來自巴黎北郊塞納聖丹尼省（Seine-Saint-Denis）一所高中的夏洛特（Charlotte）告訴中央社記者，學校有些教室一下雨就漏水，牆壁發霉；此外，早8晚6的課表安排，使學生晚上「7時回到家洗澡、寫作業、吃飯，如果想睡滿8小時，就已經到了睡覺時間，根本沒有生活可言」。

她的同學艾莉絲（Alice）則表達了對教師的同情，「老師們的處境其實和我們一樣慘，他們在爭奪投影機可以正常運作的教室，還有電腦，真的很慘，我們都陷在很糟糕的處境裡」。

夏洛特補充說：「在法國，因為薪資不高，幾乎沒人想當老師，這或許也是我們沒那麼多老師的原因。」

艾莉絲還為近日示威出現的暴力行為辯護：「你們成人訪問學生時，只呈現那些訴諸暴力的人的負面形象，但我們年輕人若想被傾聽，只能採取這種手段。我覺得一些人訴諸暴力是因為別無選擇，很遺憾。」

她希望政治人物多傾聽學生的意見，不要再給更多壓力，「雖然各國之間好像在進行一場看誰教育水準更高的競爭，但逼著學生早8晚6，我們都要崩潰了」。

另一名學生胡丁斯基（Roodinsky）主張廢除Parcoursup，認為「這其實是一個俄羅斯輪盤，我們對它所知甚少」，同學們都不知道如何填志願，對未來要讀什麼科系、從事什麼工作也很迷惘。

他說：「（成人們）企圖讓我們相信，Parcoursup就是未來，能決定我們的前途、學業和職業生涯，他們想說服我們，把這套說法深植於學校系統，但其實根本不是這樣。」