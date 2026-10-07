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美國退出世衛組織後搶補位 路透：中國擬推人選角逐WHO秘書長

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
世界衛生組織（WHO）第79屆世界衛生大會5月18日在瑞士日內瓦舉行，與會代表出席會議。路透
世界衛生組織（WHO）第79屆世界衛生大會5月18日在瑞士日內瓦舉行，與會代表出席會議。路透

路透6日獨家報導，4名外交官和1名知情人士表示，中國大陸計畫在最後階段提出世界衛生組織（WHO秘書長候選人，讓中方有機會在美國退出世衛組織後擴大影響力。

消息人士表示，中國計畫提名資深公共衛生官員宋莉，接替現任世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。宋莉在婦幼衛生政策和國際合作領域擁有20年經驗，她和中國駐日內瓦代表團均未立即回應路透詢問。

世衛組織主導國際社會因應疾病和衛生危機，包括目前剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，以及近期的新冠疫情。美國在總統川普領導下，正逐步縮減對聯合國及部分所屬組織的參與。川普政府也一再批評世衛組織處理新冠疫情的方式，並指控世衛組織偏袒疫情起源地中國，世衛組織否認這項說法。

世衛組織因失去美國這個最大捐助國，被迫全面重整，縮減活動、削減高階管理職位，並裁撤數千個工作。中國已宣布增加對世衛組織的資助，雖仍遠不足以填補美國留下的缺口，但北京長期以來一直尋求在聯合國機構和其他多邊組織內承擔更多責任。一名外交消息人士表示，這項提名計畫清楚顯示，北京希望填補華府退縮後留下的空缺。

世衛組織預計11月初，在最後幾場區域委員會會議結束後公布完整候選人名單。目前代表沙烏地阿拉伯、比利時、卡達、波札那、印尼和西班牙的6名候選人，已在世衛組織網站公開身分。

由於疫情期間世衛組織與中國之間的緊張關係仍未完全消退，宋莉可能面臨嚴格檢驗；若獲選，她將成為繼陳馮富珍之後，第2位領導世衛組織的中國人。

WHO 路透 秘書長

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