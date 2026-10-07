聯合國警告：葉門飢餓危機惡化 戰火再起恐釀災難

葉門內戰延宕逾10年，導致人民常面臨糧食不安全狀態。聯合國世界糧食計畫署警告，葉門飢餓危機正加速，且最新一波戰事恐讓糧食危機演變成「極災難性」局面。

聯合國世界糧食計畫署（WFP）2日發布最新警告指出，葉門政府控制區近期戰事升高，導致大量民眾逃離家園，且糧食市場遭到破壞，連人道援助組織也難以進入。

根據「新阿拉伯報」（New Arab），葉門今天的糧食危機並非來自天災或糧食短缺，而是政治崩解引起武裝衝突，經濟繼而瓦解，加上區域勢力介入後長期累積的結果。

2011年，阿拉伯世界發生一連串的「阿拉伯之春」（Arab Spring）革命浪潮，葉門前總統沙雷（Ali Abdullah Saleh）因此下台，由副總統哈迪（Abd Rabbuh Mansour Hadi）接任。

政治轉型未能解決葉門南北分裂等問題。2014年，葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻占並控制首都沙那（Sanaa）及其他地區。2015年，哈迪政府與叛軍之間的政治僵局轉為全面軍事衝突。叛軍主要控制北部及首都沙那一帶；政府軍則控制南部地區。

2022年雙方曾達成停火；但因政治層面始終未達成共識，2026年9月，叛軍再次發動大規模攻勢，使戰火重新升高。

根據阿聯媒體「國家報」（The National），在葉門目前升高的戰事中，最令人擔心的戰場是西南部城市塔伊茲（Taiz）。塔伊茲長期被視為抵抗叛軍勢力的重要據點，也是位於北部叛軍和南部政府軍中間的重要交通節點。

糧食計畫署表示，目前全葉門約有1830萬人處於第3級「急性糧食不安全」（acute food insecurity），代表這些人無能力穩定取得足夠食物。其中約550萬人處於第4級「緊急」，部分叛軍控制區甚至有約4.1萬人被預估可能進入第5級「災難」狀態。

糧食計畫署監測結果顯示，塔伊茲目前約有74%家庭無法滿足基本糧食需求，創下2026年新高。「國家報」指出，戰事不僅迫使民眾逃離家園，也使食品價格飛漲，更因交通阻斷，使人道援助組織難以將食物送進受困地區。

糧食計畫署強調，葉門人民飢餓問題的最深層原因是「沒錢買食物」，而不只是「欠缺食物」。

糧食計畫署進一步解釋說，葉門農業條件有限，長期高度依賴進口，目前約90%食物依靠進口。2014年葉門內戰爆發後，國內經濟受到嚴重破壞，現在超過80%人口生活在貧窮線以下。

今年2月底爆發的美伊衝突造成能源價格及運輸成本上升，物價也隨之飆高，導致葉門人民更無力穩定負擔家庭人口所需的糧食。

糧食計畫署目前已經發出明確警告，葉門部分人口已經逼近最嚴重的糧食危機階段。塔伊茲最新一波戰事若繼續升高，可能將有更多人口被推向災難性飢餓。

「新阿拉伯報」引述聯合國說法表示，如果國際社會無法迅速補足援助資金，並確保人道組織可順利進入戰區，葉門原本已經嚴重的糧食危機將進一步惡化，甚至波及鄰近國家。