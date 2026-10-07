法國學生主張「有權憤怒」提10大訴求 教師家長聲援

法國高中生不滿教育資源不足，今天掀起全國動員。巴黎示威標語牌五花八門，如「種貧窮、得憤怒」、「上課是權利，憤怒也是」、「高中生過勞」，還有反諷式的「年輕人閉嘴」。

學生聯盟聲稱，全國各地至少45萬人參與示威，巴黎約有10萬人；內政部則公布，全國約25萬6000人遊行，巴黎約5萬6000人。

在巴黎，從共和國廣場（Place de la République）出發的遊行大致平和，參與者包括學生、家長、教師、工會成員等，甚至有樂隊伴奏，口號此起彼落。

有人攀爬廣場上高達25公尺的瑪麗安娜（Marianne）雕像頂部，掛起寫有「校園凋敝，學生受害」的白布條。

但在遊行終點的民族廣場（Place de la Nation）周圍，有些示威者靜坐抗議，還有部分人與警察起衝突，警方一度使用防暴彈和催淚瓦斯驅散人群。

大學新鮮人艾林（Alin）與諾拉（Nora）前來聲援高中生，是因為自己也經歷過破舊的學校，且不滿高中生示威卻遭暴力對待，畢竟「遊行示威、爭取更多權利是法國人的權利」。

諾拉接受中央社記者訪問時說，她的妹妹就讀公立學校，教師缺勤了一整年，沒有人代課，也缺乏心理輔導員，沒人協助規劃學業方向，連洗手間都沒有衛生紙，「所以我們今天出來抗議⋯這是一場廣泛的運動，不只針對高中教育體系，而是針對整個教育體系，無論是大學、中學或小學」。

她進一步表示，教師短缺是一個主要存在於弱勢地區的問題，例如巴黎北郊塞納聖丹尼省（Seine-Saint-Denis），這些地方經費較少，不像「亨利四世高中（Lycée Henri IV）這樣的學校總會有老師，總會有人代課」，因此這也是關於階級和機會均等的抗爭。

位於巴黎拉丁區的亨利四世高中久負盛名，被視為菁英學校之一。

職業高中英語教師歐德（Aude）證實，當一名教師缺勤少於兩週時，往往不會有人代課，要超過兩週以上才會啟動代課程序，「問題在於他們根本聘不到人，因為沒人想在我們面臨的條件下當老師」。

她指出，這種現象導致課程進度不一，找不到代課教師的學校，學生就沒課可上，相較於其他正常上課的學校，這些學生必然在課程上落後，而且感覺郊區學校在尋找代課教師方面較為弱勢。

她期望教師的待遇和地位獲得提升、改善教學工作條件、減少每班學生人數及翻新校舍，以鼓勵更多人從事教職。

身為一名大學生的家長，愛德華（Édouard）告訴中央社記者，他是為了支持學生表達訴求的權利、反對不成比例的警察暴力而來。在他看來，國家教育問題出在資金、代課教師不足和教室環境，最終還是必須提高預算。

內政部統計，今天全國有488人被逮捕，43名執法人員受傷。

學生組織要求政府採取10項緊急措施，包括翻新校舍、大量增聘教育及輔導人員、重新安排課表、終止大學申請平台Parcoursup等篩選機制及增加25萬個高等教育入學名額，以及讓學生參與決策、提高獎助學金及住房補貼等。

學生組織也要求廢除針對外籍大學生實施的差異化註冊費計畫，並停止鎮壓學生運動、終止警察暴力。

法國新聞台（franceinfo）報導，教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）承諾處理代課教師不足的問題，已要求盤點遇到困難的學校，將在一週內做出回應。