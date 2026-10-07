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北韓突就台灣警告美國！劍指首批抵台F-16V 嗆：準備與中國對抗？

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北韓突就台灣警告美國！劍指首批抵台F-16V 嗆：準備與中國對抗？

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓領導人金正恩9月30日在平壤出席金日成綜合大學建校80周年演說。路透
北韓領導人金正恩9月30日在平壤出席金日成綜合大學建校80周年演說。路透

北韓7日罕見就台海議題向美國發出警告，將矛頭指向近期首批抵台的美製F-16V戰機，批評華府持續對台軍售及提供軍事支持，正在升高台海緊張局勢，並警告美國應三思，是否準備好為了台灣安全與中國大陸正面對抗，以及能否承受相關後果。

北韓官媒朝中社（KCNA）7日引述北韓國際事務分析者金明哲（Kim Myong Chol）在評論中批評，美國對台政策正在破壞區域和平與穩定。

金明哲稱，美國「應該三思，是否已準備好為了台灣安全，與中華人民共和國強大的國力正面對抗，以及是否有能力承受其後果」。

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V Block 70戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。路透指出，在北京持續對台施加軍事壓力之際，新戰機抵台有助強化台灣防衛能力。

與此同時，金正恩7日也在普亭生日之際致賀電，承諾北韓將繼續支持俄羅斯及其戰爭行動，並持續在兩國「全面戰略夥伴關係」架構下擴大合作。

金正恩表示，他深信俄國為捍衛主權、安全利益及領土完整所進行的「神聖正義之戰」最終將取得勝利。不過，這封賀電並未直接提及俄烏戰爭。

根據烏克蘭與南韓方面估計，自2024年以來，北韓已派遣約1萬4000至1萬5000名士兵支援俄國在烏克蘭的戰事。自普亭與金正恩2024年6月簽署共同防禦條約以來，俄朝軍事與政治關係迅速升溫。

美國總統川普重返白宮以來，不只一次表達有意與金正恩會面，且稱兩人關係融洽。

北韓 美國 台海

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